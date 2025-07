To je změna! Agáta Hanychová předvedla novou vizáž: Reakce jsou vášnivé

7. 7. 2025 – 7:10 | Magazín | BS

Agáta překvapila své sledující na první pohled viditelnou změnou.

Oblíbená influencerka Agáta Hanychová má sice v poslední době spoustu práce se soudními bitvami, naštěstí ale nežije jen hašteřením s expartnery.

Občas umí s elegantní grácií připomenout, proč se svého času uživila jako velmi žádaná modelka a na fotce v plavkách z Bali, kde momentálně relaxuje s manželem Mirkem Dopitou, by jeden oči nechal. Kdo ale Agátě nezíral jen na tělo, všiml si další novinky: Vlasy!

„Agáta v nových vlasech a my jen… WOW! Parádní čokoládová proměna – 55 cm, 120 g krásných přírodních vlasů v kombinaci mikro a klasických keratinových spojů,“ píše kosmetický salon, kam si Agáta zašla pro novou (respektive výrazně prodlouženou) hřívu.

„Vlasy, co se lesknou jako sen, a délka, která mluví za vše. No koukněte sami… koruna krásy v plné síle,“ pochvalovali si.

„A zase naše klasika. Prodlužko, drby a tak,“ komentovala pak sama Agáta.

S komentáři se, jak to bývá obvyklé, samozřejmě okamžitě roztrhl pytel. Sledující se rozdělili do dvou táborů: Jedni poukazují na to, že si Agáta ničí své původní vlasy a bude mít problémy. Jiní zas chválí novinku a domnívají se, že Agátě nová barva i délka velmi sluší.