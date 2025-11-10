Nestoudná zrada? Eva Burešová měla slíbit návrat na Primu, najednou je u konkurence
10. 11. 2025 – 14:30 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná herečka prý nejdřív jen žádala o pauzu.
Eva Burešová se proslavila především díky televizi Prima, kde nějakých osm let účinkovala v celé řadě seriálů: Cesty domů, Přístav, Modrý kód, Slunečná a Zoo.
Loni na jaře ale hlásila, že si potřebuje dát na chvíli pauzu s tím, že se pak zase vrátí: „Dávám si od seriálů na rok pauzu. S Primou se úplně neloučím, budu někde, kde se vracím na místo činu. Velmi se na to těším. Chystám desku, singly, muzikály… chci se na chvilku věnovat hudbě, protože to je to, s čím jsem začala. Seriály neopouštím, ráda se vrátím, ale teď si dávám roční pauzu,“ uvedla před rokem pro magazín Super.
K návratu ale nikdy nedošlo, což podle zdroje magazínu eXtra, který měl až doposud vždy spolehlivé informace, nevidí v televizi úplně rádi.
„Je to trochu trpká záležitost. Nebudeme si nic nalhávat, TV Prima z Evy Burešové udělala hvězdu první velikosti. Ona nám taky odvedla obrovský kus práce, o tom žádná. Tam není důvod si cokoli vzájemně vyčítat. Ale když se na Primě domlouvala na roční pauze, byla tam jasná řeč o tom, že jde fakt jen o přestávku, že se pak vrátí. Vždyť to říkala i sama veřejně. Ale to se bohužel nikdy nestalo, místo toho přestoupila na TV Nova,“ prohlásil zdroj z Primy.
S Evou se prý počítalo i v úplně novém seriálu, který ale kvůli ní nakonec nikdy nevznikl.
„Bylo to ale o to smutnější, že Prima se s Evou dokonce domluvila na dalším velkém projektu. Šlo o nový seriál. Všechno bylo připravené, celé se to jen pozastavilo a čekalo se, až se Eva vrátí po pauze. Ale jejím odchodem se to shodilo ze stolu. Ten projekt prostě v podstatě zahynul. Všechny dosud vynaložené peníze vylétly komínem,“ tvrdí zdroj.
„O věrnosti umělců si nedělám moc iluze, ale fakt tu bylo přesvědčení, že když se udělá férová dohoda a vyjde se v tolika věcech vstříc, že to pak dopadne trošku jinak. Ale tak už to holt u některých lidí v branži chodí,“ pokračoval.
Pro magazín se ale vyjádřila i sama Eva Burešová, která situaci popisuje značně odlišně.
„Ze seriálu Zoo jsem skutečně odešla v dubnu minulého roku, šlo o jakousi pauzu, ale nikdy jsme si oficiálně neřekli, jak dlouho pauza bude trvat, avšak pravdou je, že se mluvilo o cca roce. Nemám však žádné informace o tom, že se měl chystat nějaký další seriál se mnou v hlavní roli. Vím, že producenti měli spoustu různých nápadů, ale nic se oficiálně nepotvrdilo,“ prohlásila Burešová.
„Není to tedy tak, že by naše spolupráce byla ukončena, jen na obrazovkách TV Prima momentálně není žádný projekt, do kterého bych se hodila,“ řekla.
„TV Nova určitě není moje nová mateřská loď. Jsem na ní už několik let úplně stejně, jen střídám projekty. Ať je to Tvoje tvář má známý hlas nebo Možné je všechno!. Jsem umělec na volné noze, pokud dostanu nějakou nabídku, která mě osloví, tak do ní s úctou jdu,“ vysvětlila.
Práce má beztak víc než dost: „Co se týče seriálů, tak ne, momentálně nic neplánuji, ačkoli nabídky přišly. Věnuji se teď pracovně hlavně Hudebnímu divadlu Karlin, kde jsem v šesti projektech, a sólové dráze zpěvačky s mou kapelou. Je toho až až,“ zakončila.
Dorazilo také oficiální vyjádření televize Prima. Zastupující PR agentura přišla se smířlivým prohlášením: „Je přirozené, že umělci hledají nové výzvy a věnují se rozmanitým příležitostem. Jsme rádi, že byla Eva Burešová součástí našich oblíbených seriálů ZOO a Slunečná. Přejeme jí mnoho úspěchů v další práci a určitě jsme otevřeni další spolupráci.“
„Eva Burešová sama přišla s žádostí o natáčecí pauzu, rádi jsme ji vyšli vstříc a respektovali její prosbu,“ pokračovala Blanka Bumbálková z PR agentury.
Na Evu si nicméně brousí zuby i TV Nova: „Za spolupráci se supertalentovanou Evou Burešovou jsme rádi a určitě jsme otevřeni i další spolupráci. Aktuálně nevím o konkrétním projektu, k němuž bychom Evu oslovili, nicméně nemůžu vyloučit, že ze strany někoho z týmu kreativních producentů k nějakému jednání aktuálně nedochází. Formálně není uzavřeno v tuto chvíli nic,“ napsal pro eXtra.cz Michal Prokeš.