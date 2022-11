Rusové zasáhli porodnici v jihoukrajinském Vilňansku, zahynul novorozenec

„Ruské zrůdy v noci ostřelovaly velkými raketami malé porodnické oddělení vilňanské nemocnice. Naše srdce jsou plná smutku: zabili dítě, které sotva přišlo na svět,“ napsal Staruch na sociální síti Telegram. Záchranářům se mezitím z trosek dvoupodlažní budovy podařilo vyprostit lékaře a ženu.

Při ruském útoku byli zraněni dva lékaři, jeden z nich je ve vážném stavu. Zahynul chlapeček, který se narodil před dvěma dny, jeho matka přežila, upřesnila ukrajinská prezidentská kancelář podle agentury Unian.

„Nepřítel se znovu rozhodl terorem a vražděním dosáhnout toho, čeho není schopen dosáhnout devět měsíců,“ okomentoval ruské ostřelování ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a přislíbil, že se Rusové budou zodpovídat ze všeho zla, které na Ukrajině spáchali.

Prezidentova manželka Olena vyjádřila soustrast pozůstalým, které postihlo strašné utrpení kvůli smrti novorozeného dítěte. „Nikdy nezapomeneme, nikdy neodpustíme,“ vzkázala do Ruska strůjcům „šíleného zločinu“.

