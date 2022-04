Rusové zahajují ofenzívu na východě Ukrajiny

„Můžeme říct, že ruské síly zahájily bitvu o Donbas, na kterou se dlouho připravovaly,“ řekl Zelenskyj v neděli ve videoprojevu.

Podle Zelenského se na ofenzivu soustředí významná část celé ruské armády. „Je jedno, kolik ruských vojáků sem přivedou, my budeme bojovat. Budeme se bránit. Budeme v tom každý den pokračovat,“ ujistil prezident.

„Dnes ráno se okupanti podél celé frontové linie Doněcké, Luhanské a Charkovské oblasti pokusili prolomit naši obranu,“ píše na twitteru Oleksij Danilov, šéf ukrajinské bezpečnostní rady.

The head of the National Security and Defense Council of #Ukraine, Danilov, said that #Russians started second phase of the invasion.



"This morning, along entire front line of Donetsk, Luhansk and Kharkiv regions occupiers attempted to break through our defences," said Danilov. pic.twitter.com/ICMU2N9Bvv