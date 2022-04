Ruské rakety rozsévají smrt v ukrajinských městech

Při raketových útocích na západoukrajinský Lvov zemřelo v noci na pondělí nejméně šest lidí, dalších osm je zraněno. Na sociální síti Telegram to oznámil oblastní gubernátor Maksym Kozyckyj.

Tři střely podle něj zasáhly zařízení vojenské infrastruktury, jedna pneuservis.

Agentura Ukrinform píše, že několik raket dopadlo poblíž vlakového nádraží ve Lvově.

The aftermath of attack on Lviv: the spot near railway infrastructure; no injuries among passengers.



Photo - @Ukrzaliznytsia chief Oleksandr Kamyshyn pic.twitter.com/Q3DrWI5Q0I