Odměna za zvěrstva? Putin vyznamenal ‚hrdinnou jednotku‘ z Buči

Šedesátá čtvrtá motostřelecká brigáda podle Putinova nařízení prokázala „hromadně hrdinství a odvahu, houževnatost a statečnost“, a tak se jí od prezidenta dostalo čestného titulu „gardistická“, píše web The Moscow Times.

Právě tato brigáda okupovala Buču, město zhruba s 50 000 obyvateli, které leží zhruba 20 kilometrů západně od Kyjeva. Po odchodu ruských vojáků v něm byly objeveny hromadné hroby a stovky mrtvých civilistů.

Někteří měli svázané ruce. Svědci přitom vypovídali o mučení a znásilňování obyvatel. A nebyl to jediný válečný exces. Stopy obdobných ukrutností zůstaly po ruských vojácích třeba v Bohdanivce nebo Boroďance.

Starosta Buči Anatolij Fedoruk tvrdí, že ruští vojáci zabili každého pátého civilistu, který zůstal ve městě v době, kdy nad ním měli kontrolu. Minulý týden starosta informoval, že dosud bylo nalezeno 403 těl.

Obvinění, že ruští vojáci ve městě vraždili civilní obyvatele, Moskva označuje za provokace. Tvrdí, že Rusové z města odešli nejméně o čtyři dny dříve, než byla objevena mrtvá těla. Tato tvrzení však popírají indicie publikované médii včetně stanice BBC a deníku The New York Times.

The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left.#Ukraine #Russia

Source : @nytimes @Maxar pic.twitter.com/d4sMLXtZG0