Svědectví z potápějícího se křižníku Moskva: ‚Syn mi volal a plakal‘

Na 40 ruských vojáků zahynulo a desítky dalších se pohřešují, nebo utrpěly zranění při potopení vlajkové lodi ruské Černomořské flotily, křižníku Moskva.

Píše to nezávislý ruský list Novaja Gazeta Europe, který se odvolává na matku jednoho z námořníků.

Matka vypověděla, že její syn v telefonátu mluvil o střelách vypálených z ukrajinského území. „Volal mi a plakal kvůli tomu, co viděl. Bylo to děsivé,“ řekla žena. Několik zraněných prý v důsledku explozí přišlo o končetiny.

Zda to je autentická informace, není možné ověřit. V neděli se však na sociálních sítích objevilo svědectví matky dalšího z námořníků, která sdělila, že její syn na lodi zahynul.

Ukrajinská redakce rádia Svobodná Evropa / rádia Svoboda (RFE/RL) už dříve informovala, že při útoku na loď zemřel nejméně jeden člen posádky. Zprávu o smrti jednačtyřicetiletého námořního praporčíka Ivana Vachruševa zveřejnila jeho manželka na sociální síti Odnoklassniki (Spolužáci).

Podle verze ruského ministerstva obrany na lodi nastal výbuch munice, který byl důsledkem požáru, a celou pětisetčlennou posádku se podařilo evakuovat. Loď se potopila až později, a to v důsledku špatného počasí, když byla poškozená vlečena do přístavu.

Ukrajinci oznámili, že křižník minulý týden zasáhli dvěma protilodními střelami Neptun. Poté šla loď ke dnu.

Ukrajinské verzi nasvědčují i dva otvory v lodi těsně nad čarou ponoru.

V sobotu ruské ministerstvo obrany zveřejnilo videozáznam z přehlídky v Sevastopolu, na kterém prý jsou námořníci z potopené lodi.

List Novaja Gazeta Europe vznikl tento měsíc poté, co ruský deník Novaja Gazeta musel po dvojí výstraze od úřadů pozastavit své vycházení v papírové podobě i na internetu, a to až do „ukončení speciální operace na území Ukrajiny“, jak ruské vedení eufemicky nazývá válku, kterou proti sousední zemi rozpoutalo.