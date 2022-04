Rusové útočí na východě Ukrajiny, ČR už udělila uprchlíkům na 306 000 speciálních víz

Ministr vnitra Vít Rakušan minulý týden uvedl, že se počet běženců ustálil na zhruba 300 000. Ministerstvo sice vydává další víza, někteří Ukrajinci ale z Česka odjíždějí. Podle úterního vyjádření ředitele cizinecké policie Milana Majera by se mohl počet uprchlíků podle jednoho ze scénářů zvýšit na půl milionu v souvislosti s pokračující ruskou agresí na jihu a východě země.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají víza dočasné ochrany, která jim umožňují v Česku pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Víza mohou získat uprchlíci z válečných oblastí i lidé z Ukrajiny, kteří v Česku už žijí s povolením k přechodnému pobytu.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) minulý týden oznámil, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu z napadené země odešlo více než pět milionů lidí. Devadesát procent uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy a děti a zhruba 60 procent prchajících míří do Polska.

