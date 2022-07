Rusové šroubují ceny plynu. Hledají chyby v dodávce turbíny

Manažer plynárenského giganta upozornil, že Rusko si opakovaně stěžovalo Siemens Energy na potíže s jinými turbínami. „Opakovaně jsme se kvůli tomu obrátili na ruské zastoupení společnosti Siemens. Poslali jsme deset dopisů. Společnost Siemens opravila nanejvýš čtvrtinu zjištěných chyb," řekl.

Stanice Deutsche Well však informuje, že Gazprom o žádných závadách Siemens neinformoval.

