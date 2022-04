Sovětské zbraně nemůžete vyvážet, nedovolili jsme vám to! vzkazují Rusové do Česka

České ministerstvo na upozornění reagovat nebude.

„Ministerstvo zahraničí dostalo nótu, že zbraně sovětské provenience nesmíme poskytovat třetím zemím bez svolení Ruska. Ministerstvo na nótu nereagovalo a reagovat nebude vzhledem k tomu, že to je věcný nesmysl a že na tento materiál reexportní doložka neexistuje. Je to další způsob, jak se Rusko lží domáhá zastavení naší podpory Ukrajině," řekl ministr Lipavský ČTK.

A video has surfaced which confirms that Czechia has sent at least 20 RM-70 Vampire MRLS to Ukraine.



It’s another version of the more famous BM-21 Grad.



Poland, Czechia & Slovakia have all sent heavy equipment in recent days.



Germany is still refusing pic.twitter.com/k5LxH9pmRA