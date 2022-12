Ze 60 automobilových značek jich zůstalo v Rusku 14: Tři ruské a 11 čínských

Na ruském trhu zůstalo ke konci letošního roku 14 automobilových značek, zatímco ještě na začátku roku jich bylo 60. Zůstaly tři ruské značky, a sice Lada, GAZ a UAZ, zbývající jsou čínské.

Gazeta.ru s odvoláním na údaje sdružení prodejců automobilů ROAD napsal, že téměř všechny ostatní automobilky dodávky vozidel do Ruska ukončily. Existuje tak pouze jejich neoficiální dovoz, pro který neplatí překážky dříve vytvořené ruskou vládou s cílem nalákat zahraniční automobilky k montáži jejich vozidel v Rusku. Do země se tak podle listu dostávají nejen luxusní vozidla, ale i dříve neznámé vozy z hromadné výroby, například Suzuki Ciaz, který se montuje v Indii.

Vedle uvedených tří ruských značek jsou ostatní čínské. A to Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton a Omoda. „Ruský automobilový trh je už ze 78 procent čínský,“ uvedlo sdružení.

Škoda Kamiq se sice oficiálně do Ruska nikdy nedovážela, ale prodejci v Ťumeni, Surgutu a v okolí Moskvy jsou tyto vozy schopni nabídnout, napsala už v listopadu Gazeta.ru. Expert na automobilový trh Sergej Burgazlijev tehdy usoudil, že ruský trh se aktuálně vrací do situace z 90. let, kdy prodejci dováželi auta samostatně.

Ruský automobilový trh v listopadu pokračoval v silném poklesu. Prodej nových aut se meziročně snížil o 61,6 procenta na 46 403 vozů. Od začátku roku do konce listopadu byl prodej aut nižší o 60,9 procenta, uvedlo ve své zprávě podnikatelské sdružení AEB. Odvětví se potýká s problémy kvůli protiruským sankcím a utlumení poptávky.

Prodej aut se snižuje od února, kdy Moskva vyslala vojáky na Ukrajinu. Západní země v reakci na to zavedly vůči Rusku sankce, které mimo jiné ztížily přístup k součástkám. Několik zahraničních výrobců také v Rusku pozastavilo činnost. Podle analytiků je pro toto odvětví těžkou ranou také omezená poptávka v celé ekonomice v souvislosti s klesající životní úrovní a zvýšenou inflací.

Škoda Auto začátkem března oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu a zastaví export aut do Ruska. V loňském roce pro ni bylo Rusko druhým největším trhem. Zpráva AEB ukázala, že prodej vozů Škoda v listopadu klesl o 90 procent na 524 vozů. Za leden až listopad se snížil o 78 procent. Model Škoda Rapid se v listopadu dostal mezi 25 nejprodávanějších modelů, za 11 měsíců roku mu patří 12. příčka.