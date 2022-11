Elektromobily z Číny zaplaví Evropu, upozorňují experti

Evropa by se už od roku 2025 mohla být čistým dovozcem automobilů, a to v důsledku rostoucího dovozu elektromobilů z Číny. Předpovídá to poradenská společnost PwC.

Dovoz aut do Evropy by podle nové studie PwC mohl v roce 2025 převýšit vývoz o více než 221 000 vozů. V roce 2015 přitom Evropa vyvezla o 1,7 milionu vozů více, než dovezla. Sázka na drahá auta „Zatímco čínští výrobci prodávají v Evropě čím dál více elektromobilů, evropští i američtí výrobci stále více přesunují produkci elektromobilů do Číny,“ píše se ve studii. „Žádný evropský model se nedostal mezi pět nejprodávanějších elektromobilů na světě.“ Felix Kuhnert, analytik PwC. Ekonomika Lidé mohou na nová auta čekat i rok. Čekací doba se někde až zdvojnásobila Podle Jörna Neuhausena z PwC nyní evropský automobilový průmysl čelí tlaku z několika stran. „Kromě narušených dodavatelských řetězců musejí evropští výrobci řešit především nárůst cen energie,“ řekl agentuře DPA Neuhausen. Evropští výrobci nyní sázejí zejména na dražší elektromobily, zatímco čínští výrobci uvádějí na evropský trh cenově výhodné elektromobily s novými technologiemi a novými koncepcemi. „Výsledkem je, že žádný evropský model se nedostal mezi pět nejprodávanějších elektromobilů na světě,“ upozornil Felix Kuhnert z PwC. Konec výfuků V zemích Evropské unie má být od roku 2035 prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzín či naftu. Státy unie koncem října dohodly s Evropským parlamentem podrobnosti nových pravidel, která od zmíněného roku výrazně prodraží jakékoli emise z nových vozů. Dohodu ještě musí schválit Evropský parlament a Rada Evropské unie zastupující státy. Mohlo by vás zajímat Auta bez emisí a energie z čistých zdrojů. Evropská komise chce bojovat s klimatickou krizí

