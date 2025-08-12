Rusko přesouvá jednotky způsobem, jenž naznačuje nové útoky, řekl Zelenskyj
12. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Rozhodně se nechystá na příměří nebo ukončení války.
Ve svém pravidelném večerním poselství to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila.
Zelenskyj se ve svém vyjádření odkazuje na zprávu zpravodajských služeb a vojenského velení. "Neexistuje žádný náznak, že by Rusové dostali signály k přípravě na poválečnou situaci," uvedl ukrajinský prezident. "Naopak, přesouvají své jednotky a síly způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Pokud se někdo chystá na mír, tak toto nedělá," doplnil Zelenskyj bez podrobností.
Jeden z mluvčích ukrajinské armády Vladyslav Vološyn o něco dříve agentuře Reuters řekl, že Rusko přesouvá některé ze svých jednotek k dalším útokům v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Americký prezident Donald Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruským protějškem Putinem a jednat o situaci na Ukrajině. Zástupci Kyjeva na aljašskou schůzku zatím pozvánku nedostali a ukrajinští představitelé se obávají, že by se prezidenti USA a Ruska mohli pokusit diktovat podmínky ukončení války.
Zelenskyj dnes mimo jiné řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Už dříve varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Ukrajinci podle něj nevydají svou zemi okupantům.
Evropští politici před pátečním americko-ruským summitem naléhají na to, aby se Ukrajina zapojila do jednání o míru s Ruskem. Podle polského premiéra Donalda Tuska Spojené státy slíbily Evropanům konzultace před schůzkou šéfa Bílého domu a šéfa Kremlu.