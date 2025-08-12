Plné zuby! Organizátor Krampolova pohřbu vzkazuje kritikům: "Proč jste si ho nevystrojili sami?"
12. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Faux pas s údajně vyhozeným hercovým synem leze organizátorovi na nervy.
Pohřeb a poslední rozloučení s bavičem a milovaným hercem Jiřím Krampolem proběhlo v pátek odpoledne. Ještě několik dní poté jsou ale patrné nepříliš příjemné dozvuky.
Za jeden takový může pozdvižení okolo Krampolova vyženěného syna Martina, kterého údajně neměli organizátoři pohřbu pustit do první řady.
„Už to neřeším. Je to pro mě skončená záležitost. Ale když jsem tam přišel, tak mi to bylo trošku divné. Honza, který se staral o tátu a seděl v první řadě, jako kdyby mě neznal, mi řekl, že když nejsem napsaný na guest listu, že tam prostě nemůžu být,“ tvrdil Martin Krampol pro eXtra.cz ještě v sobotu.
Honza, kterého zmiňuje, je pečovatel, který se o herce svědomitě staral posledních asi patnáct let. Nepřeje si ale žádnou medializaci a zůstává v ústraní, proto o něm slyšíme až nyní.
Vzdor svému přesvědčení ale řekl novinářům něco málo na konto údajné neshody s Martinem. Prý k ničemu takovému nedošlo: „Neorganizoval jsem to, a navíc jsem se zpozdil a přišel na poslední chvíli. Nic takového se nestalo.“
S docela jinou výpovědí pak o den později přišel i Martin: „Nevím, jestli se o tom mám dál rozepisovat. Bylo mi jenom řečeno, že nejsem na nějakém listu, což mě pochopitelně rozladilo. Řekli mi to lidi, co to měli na starosti před vchodem,“ uvedl.
Na dotaz, proč tedy o den předtím obvinil zmiňovaného Honzu, když nyní mluví o lidech před vchodem, už neodpověděl.
Organizátor pohřbu Tomáš Zajíc (Teniskožrout) se k věci vyjádřil také a vypadá to, že už má řešení plné zuby.
„Na guest listu byl Martin stoprocentně. Navíc byl i v místnosti pro rodinu. Měl jsem strašný frmol, ale zpětně jsem si uvědomil, že se mi přišel představit. Neměl jsem moc času, ale pozdravili jsme se. Podali jsme si ruku, takže byl s námi v místnosti pro pozůstalé, tím pádem musel v pohodě projít přes ochranku u vchodu. A šel pak vchodem pro rodinu i do Velké obřadní síně. Usazoval jsem pak sestru Haničky, už jsem se nemohl věnovat všem zvlášť, Martina jsem pak už neviděl. Vím jen, že sám trval na tom, že nechce být někde ve středu pozornosti,“ popsal.
„Když slyším jejich kritiku, tak si říkám, proč si ten pohřeb nevystrojili sami. Když jsem po úmrtí Jirky volal rodině, Martě a jejímu synovi Martinovi, tak mi říkali, že na to nemají peníze a že budou radši, když to udělám já. Že kdyby to měl dělat jeho bývalý manažer, že ho radši zahrabou na zahradě. A najednou mají plná ústa toho, co všechno bylo špatně,“ dodal nasupeně.
Pohřeb se ale i přes drobné klopýtání podařilo ukočírovat bez větších problémů, za což je potřeba organizátorům vyseknout pochvalu. To samé ostatně nakonec udělal i přesazený Martin.
„Pohřeb byl důstojný a všem děkuji za účast. Vše je za námi. A táta by měl radost,“ zakončil.