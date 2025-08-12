Nedůstojné rozloučení: Rvačka o první řadu na Krampolově pohřbu
12. 8. 2025 – 6:36 | Magazín | BS
Na posledním rozloučení měli někteří hosté pocit, že jim náleží větší práva než ostatním.
Pohřeb oblíbeného herce Jiřího Krampola se kolem a kolem povedl a vzhledem k tomu, že organizátor Tomáš Zajíc neměl s kočírováním podobně exponované akce prakticky žádné zkušenosti, proběhlo všechno až překvapivě hladce.
Kaňky by se ale přeci jen našly a nemohlo za ně až tak logistické řešení akce. Ne, někteří hosté se prostě jen neuměli chovat.
Nepříliš noblesní humbuk způsobila především zpěvačka, skladatelka a básnířka Beatrice Albrecht, která si podle všeho chtěla zabrat první řadu pro sebe.
„Šílené to bylo v tom, že nám jako organizátorům každý den volali různí lidé, kteří chtěli sedět v první řadě, což mně přišlo absolutně nechutné. Byly to stovky lidí. A Bea byla mezi nimi. Chtěla tam usadit asi dvacet svých kamarádů, kteří s Jirkou neměli nic společného a s Jirkou netrávili čas,“ popsal situaci organizátor Tomáš Zajíc pro eXtra.cz.
„Takže jsme to Beátě v obřadní síni zakázali. Přesto do té síně vlezla a dala si na židle své jmenovky. Samozřejmě jsem je zmuchlal a zahodil. A řekli jsme jí, že jestli tam bude fakt dělat bordel, že bude vykázána,“ dodal.
Albrecht vidí věc o poznání odlišněji: Sám Zajíc po ní prý chtěl seznam hostů.
„To ano, ale těch podstatných. Jenže ona tam napsala třeba i člověka, u kterého byl Jirka jednou na podcastu,“ reaguje influencer.
„U vchodu mi říkali, že vchodem pro rodinu mohu jít jen já. Ptala jsem se, na co jsem tedy posílala ten seznam, dostala jsem stejnou odpověď. Často šlo o lidi starší a s pohybovými problémy, a tak jsem chtěla rezervaci míst aspoň pro několik lidí, ale ani to nešlo,“ vypráví Beatrice svou verzi.
„To asociální chování mě dost rozlítilo, a tak jsem na papír napsala Rezervé a položila ho před obřadem na roh poslední lavice, aby si aspoň těch pár přátel mohlo sednout. Po krátké chvilce na mě Teniskožrout začal nepříčetně řvát, že mě nechá vyhodit… Byla jsem rozčarovaná, zklamal mě,“ dodala.
Jiní hosté ale prý zase zmíněnému magazínu prozradili, že se Albrecht opravdu neznámo proč dovolávala speciálních privilegií.
Nevoli organizátora, který se pere se zasedacím pořádkem šíleného davu a hosté mu k tomu svévolně rozmisťují rezervé, kam se jim zamane, lze navíc celkem pochopit.
Tak či tak, Beatrice nebyla sama, kdo trochu zakalil důstojnou náladu: Celá řada lidí si například i přes výzvu nevypnula telefony a obřad pak ozdobila ještě kakofonie vyzváněcích tónů a upozornění na zprávy.