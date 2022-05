Lukašenko podepsal nový zákon, podle něho hrozí za pokus o terorismus trest smrti

Informovaly o tom dnes ruské tiskové agentury. Režim přitom terorismus vykládá široce, poznamenal běloruský nezávislý server Naša Niva. Podle agentury AFP jde o obvinění, kterému čelí řada opozičních aktivistů.

„Běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsal zákon, jenž stanoví možnost trestu smrti za pokus o teroristický čin,“ uvedla agentura Ria Novosti.

Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde trest smrti nebyl zrušen. V současné době tam hrozí poprava za spáchání teroristických činů, při kterých někdo zemře, za brutální nebo mnohonásobné vraždy, uvedla již dříve agentura Reuters.

Podle webu Naša Niva dosud nebylo možné uložit trest smrti za přípravu k trestnému činu a pokus o něj. Země každoročně vykoná několik poprav, které provádí zastřelením.

Novelu trestního zákoníku už dřív schválily obě komory běloruského parlamentu. Zbýval podpis prezidenta, jenž zákon nyní posvětil svým podpisem. Příslušný dokument byl dnes zveřejněn na národním právním internetovém portálu, zákon vstupuje v platnost deset dní po svém oficiálním zveřejnění, píše TASS.

Reuters dříve uvedl, že Bělorusko začalo řešit změnu zákona poté, co se někteří aktivisté pokusili sabotovat část železniční sítě, aby z běloruského území ztížili Rusku nasazení vojsk při jeho invazi na Ukrajinu. Běloruská policie některé sabotéry obvinila z terorismu.

#Belarus Lukashenka has signed the amendment allowing the death penalty for attempts of terrorism. This could include other crimes that today are mostly related to political cases. The response of the international community must be strong. The regime wants to threaten activists pic.twitter.com/QXnoR2WIe7