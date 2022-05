Aktualizováno: Bělorusko odsoudilo přítelkyni novináře Prataseviče, Sapegaová dostala 6 let vězení

(AKTUALIZOVÁNO, 13:10) „Sapegaová byla seznána vinnou z úmyslného jednání, které směřovalo k podněcování společenské nenávisti a sváru,“ cituje z prohlášení běloruského Nejvyššího soudu TASS, podle něhož ji soud shledal vinnou také z nezákonného shromažďování a šíření osobních údajů. Musí dále zaplatit „odškodné obětem“ ve výši 167 500 běloruských rublů, což je asi 65 000 dolarů (v přepočtu přes 1,5 milionu Kč), podotkl TASS s tím, že proti rozsudku se lze odvolat do deseti dní.

Proces se konal za zavřenými dveřmi, jelikož by podle soudu „mohlo dojít k vyzrazení osobních údajů úředníků,“ poznamenala dnes na svém webu lidskoprávní organizace Vjasna, která Sapegaovou označuje za politického vězně. Vzhledem k tomu, že mladá žena přiznala vinu a dodržela podmínky dohody s vyšetřovateli, jí byl uložen trest v polovině maximální možné dvanáctileté sazby, uvedla BBC. Podle Vjasny šestiletý trest vězení a zaplacení odškodného požadovala obžaloba.

Pratasevič zatím souzen nebyl a stav vyšetřování proti němu je v tuto chvíli nejasný, poznamenala dnes agentura Reuters. Podle serveru Meduza je v domácím vězení a soudní proces s ním dosud nezačal. Podle ruské služby BBC je obviněn z organizování masových nepokojů, hrubého narušení veřejného pořádku a podněcování ke společenským svárům.

Krátce po zadržení Sapegaové běloruská státní televize zveřejnila videozáznam, na němž se žena přiznává, že pracovala pro web zveřejňující údaje o policistech zasahujících proti demonstrantům. Mnozí ovšem důvěryhodnost jejího přiznání zpochybnili a upozornili, že záznam působí tak, že žena odříkává předem naučený text. Bělorusko zveřejnilo i videa s Pratasevičem, kde se novinář doznává k organizování nepokojů. Také jeho přiznání řada lidí zpochybňuje jako vynucená pod nátlakem.

(11:36, původní zpráva) Běloruský soud dnes na šest let do vězení poslal Sofiju Sapegaovou, ruskou přítelkyní běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče. Informovaly o tom ruské tiskové agentury TASS a Interfax. Běloruské úřady ženu zadržely loni v květnu spolu s žurnalistou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun míří z Atén do Vilniusu.

Letecký incident a zadržení dvojice následně odsoudila řada zemí včetně Spojených států a Evropské unie, které pak rozšířily sankce proti běloruskému režimu. Obžaloba podle dřívějších informací obvinila Sapegaovou z organizace akcí hrubě porušujících veřejný pořádek, vyvolávání sociální záště, výhrůžek násilí na adresu úředních činitelů, šíření pomluv, bránění novinářům v práci a nezákonného sběru osobních údajů.

A year after the unprecedented @Ryanair aircraft hijack in Minsk, the regime sentenced Sofia Sapega to 6 years in prison. She became collateral damage to Lukashenka's attack on her boyfriend Pratasevich. I am sorry for Sofia & her family. No one should suffer from dictatorship. pic.twitter.com/G9YLqy5iyf