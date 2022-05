Mynář chce od rozhlasu nápravu kvůli článkům o Hradu. „Nenecháme se zastrašit,“ říká novinářka

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář se otevřeným dopisem obrátil na generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala i na Radu Českého rozhlasu kvůli třem článkům zpravodajského serveru iROZHLAS.cz týkajících se Hradu.

Články podle kancléře obsahovaly nepravdivá tvrzení, dezinformace a mylné interpretace. Mynář v dopise požádal Zavorala o zjednání nápravy a apeloval na „ukončení podjatého podávání zpráv“ o činnosti prezidenta a prezidentské kanceláře.

Text dopisu dnes Hrad zveřejnil na webu. Český rozhlas odmítl formulaci, že šíří ve veřejném prostoru dezinformace, podle mluvčího ČRo nemá důvod nevěřit zjištěním svých redaktorů. Autorka článků Markéta Chaloupská na twitteru napsala, že vše rádi doloží dokumenty a názory expertů.

„Na dalších kauzách pracujeme dále a nenecháme se zastrašit,“ uvedla Chaloupská.

Dva ze tří článků se věnovaly skartaci tajných dokumentů v prezidentské kanceláři, jeden Mynářově cestě do Kataru. Mynář tvrdí, že Chaloupská uvedla zjevné nepravdy, například že vedoucí prezidentské kanceláře může nařídit fyzické zničení jednotlivých utajovaných spisů. Novinářka také podle Mynáře zaměnila pojmy spojené s procesem skartace a informace mylně interpretovala.

V Kataru hradní kancléř osobně předal pozvání prezidenta Miloše Zemana pro katarského emíra na oficiální návštěvu České republiky. Emír Tamim bin Hamad Sánítoto pozvání přijal, cesta tedy byla úspěšná a může výrazně napomoci v zajištění náhradních dodávek zemního plynu do ČR během nadcházející energetické krize, napsal Mynář.

❗️Hradní kancléř Vratislav Mynář žádá vedení rozhlasu, aby prověřilo naše články o podivných skartacích tajných dokumentů na Hradě. Vše velmi rádi znovu doložíme dokumenty a názory expertů.

Na dalších kauzách pracujeme dále a nenecháme se zastrašit. https://t.co/fdYEajZMcV — Markéta Chaloupská (@Marketa789) May 9, 2022

Mynář polemizoval s tvrzením serveru, že cesta se uskutečnila bez vědomí vlády a ministerstva zahraničí. Pozvání hlavy státu k návštěvě ČR je výsadním právem prezidenta republiky, které nepodléhá schvalování ze strany vlády či parlamentu, jak se podle něj snažila redaktorka naznačit. „Je osobním a nepřenosným právem prezidenta republiky pozvat k návštěvě ČR své protějšky z jiných států,“ napsal Mynář.

Napjatý vztah s novináři

V dopise Zavorala požádal, aby byly informace v článcích uvedeny na pravou míru, uvítal by i omluvu adresovanou prezidentské kanceláři i čtenářům serveru iROZHLAS.cz. Apeloval také na ukončení podle něj podjatého informování o činnosti prezidenta a Kanceláře prezidenta republiky.

„Jediným důsledkem takovéto podjatosti je rozdělená a nenávistná společnost, což patří i mezi hlavní cíle ruské propagandy. Podkopání důvěry v tradiční veřejné instituce, relativizace práva a vyvolání chaosu jsou důsledkem všech těchto dezinformací,“ napsal Mynář.

Uvedl, že by uvítal, kdyby novináři Českého rozhlasu vzali v úvahu, že diplomacie z definice není věcí veřejnou. Zpochybňováním jeho cesty do Kataru podle něj redaktorka iROZHLASu mohla ohrozit důvěryhodnost mise a pravděpodobnost přijetí pozvání k cestě katarského emíra do ČR.

„To by zase mohlo výrazně zkomplikovat či zdržet úspěšnost budoucího jednání o dodávkách plynu do naší země. A v konečném důsledku nahrát válečným plánům prezidenta Putina,“ uzavřel Mynář.

„Nemáme důvod nevěřit zjištěním našich redaktorů a odmítáme formulaci, že Český rozhlas šíří ve veřejném prostoru dezinformace. Stížnost vedoucího KPR V. Mynáře necháme věcně přezkoumat vedením Zpravodajství ČRo. Poté k obsahu stížnosti zaujmeme stanovisko,“ uvedl na twitteru mluvčí veřejnoprávního rozhlasu Jiří Hošna.

Mynářovy vztahy s částí novinářské obce jsou napjaté. Média opakovaně kritizuje za způsob informování o svých kauzách i o Hradu, některým redakcím prezidentská kancelář odmítá poskytovat informace.