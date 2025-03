Rozvod u michelinského kuchaře Kašpárka? Půjde o obrovské jmění

Ve hře budou desítky milionů, velké drama ale čekat nelze.

Okolo rodiny známého šéfkuchaře a spolumajitele michelinské restaurace Field, Radka Kašpárka, je v poslední době mimořádný vzruch. Stránky novin nejdřív zaplnilo nebezpečné drama, když manželka Andrea prodělala mozkový infarkt a Radek ji dostal do nemocnice doslova za minutu dvanáct. Následně se vyskytly ještě komplikace a Andrea musela podstoupit operaci srdce.

Všechno nakonec zvládla, ale kýžená a zasloužená idyla bohužel nenastává: Krátce po návratu domů se na veřejnost od zdroje deníku Blesk dostaly zprávy, že manželství krachuje, chystá se rozvod a pár jen řeší, jak všechno uzavřít s alespoň trochou grácie a důstojnosti.

Sám šéfkuchař pak Blesku sdělil, že se nerozvádí, ale že dávají si pauzu. Ve velmi podobném duchu se pak vyjádřila i manželka.

Uvidíme, zda se podaří zle nalomený svazek nakonec zalátat. Ale pokud ne, bude se dělit pořádný majetek – Kašpárek je velmi úspěšný podnikatel a podle toho také vypadá jeho portfolio, jak v katastrech vypátrala redakce magazínu eXtra.cz.

Pár společně vlastní vilu za 24 milionů, tu by si po rozvodu dělili rovným dílem. Radek má dál byt v Praze a především podniká – vlastní třetinu společnosti ovládající slavnou pražskou restauraci Field, která už dlouhé roky úspěšně obhajuje michelinskou hvězdu, dále pětinový podíl ve firmě Červená Liška Restaurant s.r.o. a necelou polovinu v Entourage Cook s.r.o.

Žádná válka o firmy a přetahování o každou korunu se nicméně ani v případě rozvodu s největší pravděpodobností nerozhoří. Pár se totiž prozíravě pojistil již předem a když před pěti lety uzavíral sňatek, uzavřel také předmanželskou smlouvu. To znamená, že Kašpárkovo podnikání by prakticky určitě zůstalo jen jemu a s manželkou by dělil pouze zmíněnou vilu, kterou už nyní vlastní napůl.