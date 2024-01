Ron DeSantis vzdal boj o republikánskou nominaci na prezidenta a podpořil Trumpa

Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis, který byl před rokem považován za hlavního vyzyvatele exprezidenta Donalda Trumpa, odstoupil z boje o nominaci Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb. Rozhodnutí oznámil ve videu zveřejněném na sociální síti X. Tak jako další neúspěšní kandidáti i DeSantis podpořil kampaň Trumpa.

Oznámení přišlo dva dny před primárkami ve státě New Hampshire, které jsou druhou zastávkou nominačního procesu republikánů. Při pondělním úvodním klání v Iowě DeSantis za Trumpem zaostal o 30 procentních bodů, jakkoli jeho kampaň podle komentátorů prakticky veškeré naděje vkládala do dobrého výsledku ve středozápadním státě. V New Hampshire by podle průzkumů skončil až třetí se ziskem méně než desetiny hlasů.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

„Nemohu chtít po našich podporovatelích, aby poskytovali svůj čas a věnovali své prostředky, když nemáme jasnou cestu k vítězství. A proto dnes přerušuji svou kampaň,“ řekl floridský guvernér ve videu.

Podle deníku The New York Times se tím završila „spektakulární imploze“ kandidáta, který byl kdysi považován za člověka s nejlepší šancí sesadit Trumpa z čela republikánského tábora. Jako bývalý voják a guvernér prosazující priority konzervativců v jednom z nejlidnatějších států USA se na papíře jevil jako ideální kandidát. Průzkumy ze začátku loňského roku mu přisuzovaly preference na úrovni Trumpa a DeSantis také do kampaně vstupoval s desítkami milionů dolarů.

Tyto výhody ovšem nepřežily střet s realitou politického vývoje, uvádí agentura AP. Trumpovy preference mezi republikány začaly stoupat poté, co se stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA. DeSantisovi pak nevyšlo netradiční oznámení kandidatury na síti X a během kampaně, v níž se vůči hlavnímu favoritovi příliš nevymezoval, jeho podpora jen klesala.

Republikánské primárky se po jeho odstoupení zužují na souboj exprezidenta Trumpa a bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haleyové, jejíž podpora je v poslední době na vzestupu. Jasným favoritem na zisk stranické nominace nicméně zůstává několikanásobně obžalovaná bývalá hlava státu, podle posledních průzkumů ji preferuje přes 60 procent republikánských voličů.

„Zdá se mi jasné, že většina účastníků republikánských primárek chce dát Donaldu Trumpovi další šanci,“ říká ve videu DeSantis. Dodal, že Trump má i jeho podporu, protože „se nemůžeme vrátit ke staré republikánské gardě“. Exprezidenta po odstoupení z kampaně podpořili také guvernér Severní Dakoty Doug Burgum, podnikatel Vivek Ramaswamy a tento víkend také senátor Tim Scott.

“May the best woman win.” Nikki Haley gets the head-to-head matchup against Trump she wants now that DeSantis has dropped out of the White House race. Here’s her reaction: pic.twitter.com/kqZCoz6Qig — Greg Bluestein (@bluestein) January 21, 2024

Haleyová na zprávu bezprostředně reagovala při mítinku s voliči, na němž ji doprovázel guvernér New Hampshire Chris Sununu. „Tak nám zůstává jeden chlap a jedna dáma,“ řekla. „Celé je to o tom, co chcete. Chcete zase to samé, nebo chcete něco nového?“ pokračovala.

It really does all come down to New Hampshire. Nearly everyone in the party sees Trump as the likely nominee. Everyone, except Haley and a minority of candidates, are falling in line. If Haley can’t win and change the narrative, it’s all over. #Republicans #NewHampshirePrimary — Domenico Montanaro (@DomenicoNPR) January 21, 2024

„New Hampshire to opravdu celé rozhodne,“ komentoval vývoj hlavní politický analytik veřejnoprávního rozhlasu NPR Domenico Montanaro. „Skoro všichni ve straně vidí Trumpa jako pravděpodobného nominanta... Jestli Halyeová nedokáže vyhrát a změnit narativ, je po všem,“ napsal.