‚Je to náš ideál!‘ Rusové uctili památku vůdce bolševiků Lenina

Pod modrou zimní oblohou a navzdory teplotám, které klesly až k minus 15 stupňům Celsia, postávaly na Rudém náměstí v srdci Moskvy lidé, aby se poklonili, položili květiny či jinak vzdali úctu Leninovým ostatkům.

Mauzoleum, postavené z červeného a černého kamene, ve kterém se nachází nabalzamované Leninovo tělo, stojí ve stínu Kremlu od roku 1930. Od rozpadu Sovětského svazu před více než 30 lety zůstává turistickou atrakcí.

Vladimir Lenin died on January 21st, 1924… exactly 100 years ago to the day.



Loved and praised at university campuses across the West today, he was actually one of the bloodiest mass-murderers in history apart from being a dictator and a psychopath. pic.twitter.com/p31aldBD85