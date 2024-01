Iowa jasně podpořila Trumpovu nominaci na prezidenta

Druhý skončil s velkým odstupem floridský guvernér Ron DeSantis, na třetí pozici nominační proces zahájila bývalá velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová. I prezident Joe Biden uznal, že Trump je nyní „jasným favoritem“ republikánů na prezidentskou nominaci. Naopak další republikánský uchazeč o Bílý dům, podnikatel Vivek Ramaswamy, ze souboje odstoupil poté, co v Iowě skončil v poli poražených.

Ve státě v centrální části USA v pondělí večer místního času začala republikánská stranická volební shromáždění a s nimi série hlasování v amerických státech o tom, kterého kandidáta Republikánská strana vyšle do listopadových prezidentských voleb.

Sedmasedmdesátiletý bývalý prezident Trump byl jasným favoritem hlasování v Iowě a od počátku jeho pozici potvrzovaly i odhady výsledků. Jeho dominantní postavení tak proměnila hlasování v Iowě v soupeření o druhé místo, které pro sebe nakonec získal DeSantis, který pokořil 20procentní hranici.

„Cítím se skvěle,“ řekl Trump Fox News ke svému zjevnému přesvědčivému vítězství. Později před svými stoupenci v Des Moines mimo jiné prohlásil, že je čas, „aby se naše země sjednotila“.

„Zdá se, že Donald Trump právě zvítězil v Iowě. Je v tuto chvíli jasným favoritem druhé strany. Ale jde o toto: Tyto volby od počátku směřovaly k tomu, že to bude vy a já vs. extrémní MAGA republikáni. Byla to pravda včera a bude to pravda zítra,“ uvedl na síti X Biden, přičemž použil zkratku Trumpova sloganu „udělat Ameriku znovu skvělou“.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.



But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.



So if you’re with us, chip…