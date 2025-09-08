Falešný astronaut vylákal ze stařenky celé úspory. Potřeboval na kyslík...
8. 9. 2025 – 15:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Osmdesátiletá žena z japonského Hokkaida uvěřila podvodníkovi, který se vydával za astronauta ve vesmíru. Poslala mu přes 150 tisíc korun na „kyslík“ a až poté zjistila, že jde o romantický podvod.
Na první pohled to zní jako groteskní historka, ale pro osmdesátiletou ženu z japonského Hokkaida to byla krutá realita. Na sociálních sítích se seznámila s mužem, který se představil jako astronaut na misi ve vesmíru. Tvrdil jí, že je právě „na palubě kosmické lodi“, která je pod útokem, a že mu dochází kyslík. Pokud chce přežít, potřebuje okamžitě finanční pomoc.
Žena, která žije sama, postupně k neznámému muži začala chovat city. Když ji požádal o peníze, neváhala – během července a srpna podle jeho pokynů vložila v pěti různých obchodech do předplacených systémů v přepočtu více než 150 000 korun. Peníze pak byly převedeny na účet, odkud je podvodník rychle stáhl. Teprve když si začala uvědomovat, že na příběhu cosi nesedí, svěřila se rodině. Společně případ oznámili na policii. Tam jí vysvětlili, že se stala obětí takzvaného „romantického podvodu“ – tedy situace, kdy internetoví podvodníci využívají osamělost a touhu po vztahu k vylákání peněz. Policie také upozornila, že naděje na navrácení financí je v takových případech prakticky nulová.
Romantické podvody: moderní lov na důvěřivé
Ačkoliv historka o astronautovi působí směšně, nejde o ojedinělý incident. Už v roce 2022 se v Japonsku objevil podobný případ, kdy podvodník přesvědčil starší ženu, aby mu poslala v přepočtu více než 700 000 korun. Údajně šlo opět o astronauta, který „potřeboval peníze na návrat na Zemi“. Podvodníci přitom dobře vědí, jak na to. Nejprve si získají důvěru, budují iluzi blízkého vztahu, a teprve později přijdou s naléhavou prosbou o finanční pomoc. Osamělí lidé, kteří touží po kontaktu, se pak často nechají zmanipulovat, i když jsou jejich žádosti zjevně absurdní.
Továrny na podvody v Asii
Romantické podvody nejsou výmyslem jednotlivců, ale součástí obrovského byznysu. Sky News loni přinesla reportáž z Kambodže, kde fungují tzv. „scam centra“ – továrny na podvody. V nich pracují tisíce lidí, kteří jsou školeni, jak přesvědčovat oběti, aby se zamilovaly a nakonec jim odevzdaly své úspory. Metody jsou sofistikované: od fingovaných románků přes investiční triky až po online hazard. Bývalí podvodníci, kteří s novináři mluvili, popsali, že vše probíhá podle naučených scénářů. Jejich cílem není nic menšího než systematicky okrást miliony lidí po celém světě.
Policie v Japonsku proto znovu varuje: pokud vás někdo, koho znáte pouze z internetu, požádá o peníze, mějte se na pozoru. I když slibuje lásku nebo dobrodružství ve vesmíru, je pravděpodobné, že jde jen o dobře připravený podvod.