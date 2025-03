Moderátorka poprvé na veřejnosti po tragické ztrátě: Snaha o úsměv, v očích žal

Dozvuky příšerné události jen tak nepřestanou. Oblíbená moderátorka se ale i tak snaží, a za to je potřeba jí vyseknout poklonu.

Moderátorka Petra Svoboda prožívá extrémně těžké období, možná nejtěžší v životě, protože nikdo s kouskem citu v těle by nikomu nepřál, aby přišlo ještě něco horšího. A ono moc horších věcí beztak ani neexistuje: Petra loni přišla o manžela Ondřeje Křivku při tragické nehodě.

Ondřeje srazilo auto při jízdě na kole, zraněním podlehl.

Petra se pak stáhla do ústraní, čemuž se vážně nelze divit – po životní tragédii by kdokoliv jen velmi těžko zářil úsměvem na televizních obrazovkách. A i kdyby ano, stejně by bylo trochu znát, že se jedná jen o profesionální, strojený úsměv.

Což lze nakonec prohlásit i o tom, jak se Petra usmívala, když poprvé od tragédie vyrazila do společnosti. Moderátorka dorazila na akci k představení nové platformy TV Nova: S novým účesem, celá v černé a s příjemným výrazem, za kterým je ale pořád ještě vidět bolest.

Je zkrátka ještě moc brzy. Petře ale náleží respekt za to, že se snaží posunout dál, byť to musí být neskutečně obtížné.