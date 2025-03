Tři znamení s největším srdcem. Komu nejvíc záleží na ostatních a na koho je vždycky spoleh?

Všichni máme skvělé i o něco horší vlastnosti, ale schopnost vcítit se do problémů druhých a řešit je, jako by šlo o vlastní, mívají jen některá znamení.

Ryby

Málokdo se může pochlubit větší schopností hluboké empatie a obětavosti, než jsou Ryby. Sílu rozumět, cítit a pochopit jim dává především Neptun a Ryby jsou vždy ochotny obětovat svůj čas a energii, aby pomohli a pozvedli ostatní, kteří to potřebují.

Pocítíte to ostatně i v lásce a vztazích – Ryby bývají velmi starostlivé a věnují pozornost detailům právě proto, že chápou, jak mohou být maličkosti důležité i pro ostatní a de facto tak opět ukazují svou schopnost empatie. Věděť, že partner ví, že je milován, je pro ně prakticky stejně důležité jako láska vůči nim samým.

Střelec

Střelci jsou především dobrodruzi, neposední, často neklidní, potřebují pronásledovat obzory a co chvíli vidět dosud nepoznané, protože rutina by je časem ubila. Ale to neznamená, že by se snad neuměli obětovat a postarat pro druhé. Optimismus a síla Jupitera jim dodává radost ze života a ta je přeci vždycky příjemnější, když ji můžete s někým sdílet. A Střelci mívají velká srdce, bez lhostejnosti otevřená k problémům druhých.

Často se proto angažují třeba v charitativních a humanitárních projektech. Pomáhají slabším a potřebným, chrání rodinu i blízké a nabízejí pomocnou ruku. Občas sice zabíhají až do naivního snílkovství, ale chtěji zkrátka udělat svět lepším místem.

Kozoroh

Kozorozi jsou známí svou oddaností a nezdolnou, nepřestávající a naprosto nezlomnou loajalitou. A kdo jiný by pak měl mít pořádnou disciplínu a smysl pro zodpovědnost? Kozorozi udělají cokoliv, aby okolo sebe šířili stabilitu, aby pomohli ostatním a aby dopřáli blizkým co největší úspěchy, ze kterých se pak sami dokážou upřímně a nestrojeně radovat.

Kozorozi jsou dobrotiví a obětaví, někdy dokonce až tak moc, že to ostatní dokážou zneužít. Proto je potřeba dát si pozor hlavně na volbu partnera a vyhnout se takovým protějškům, které by dobré vlastnosti Kozorohů využívaly pouze ku vlastnímu prospěchu.

Kozorozi přebírají zodpovědnost tak nějak sami od sebe a většinou je o to ani není potřeba prosit. Jen málokdo má otevřenější srdce.