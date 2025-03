Bachelor Jan Solfronk se Sabinou: Drby o rozchodu jsou u konce

Pár z populární reality show je i přes nedávné spekulace pořád spolu a nejen to – je si čím dál tím blíž.

Není potřeba lomit rukama a smutnit, žádná krize, odloučení, rozpad či rozchod se nekoná. Pan dokonalý Jan Solfronk, protagonista reality show Bachelor Česko, a jeho vyvolená Sabina Pšádová, v poslední době vyráželi do společnosti spíše odděleně, což samozřejmě ihned vyvolalo spekulace o možném selhání vztahu, ale vše je jinak.

Oba ve čtvrtek dorazili na akci zase pěkně ruku v ruce a veškeré drby o možné oblačnosti na obloze jejich vztahu rázně utnuli. Jsou na tom prý čím dál tím líp: „My si to spolu užíváme. Pokud bychom spolu neměli být, tak se to lidi určitě dozvědí. Oba dva máme jenom hodně nabitý kalendář,“ vysvětlil Jan pro eXtra.cz, proč byl občas k vidění o samotě bez Sabiny.

„Je to lepší a lepší. Já pomalu Honzu otevírám a opravdu si nemohu stěžovat. Je to lepší a postupem času se mi více a více otevřel,“ pochvaluje si Sabina, jak se jejich vztah rozvíjí příznivým směrem.

„Když je Sabča v Praze, tak trávíme čas spolu. Jsou opravdu týdny, kdy je u mě většinu těch dní, takže i tohle už se dá vlastně nazývat společným bydlením,“ doplnil ještě Solfronk.

Takže žádný rozchod, spíš pravý opak, pár už spolu skoro bydlí. Ačkoliv... jak si všimli redaktoři magazínu Expres, při ochodu se k sobě dvojice zase nějak vehementně neměla a Solfronk měl oči spíš pro mobil než pro svou milou. Kolik vášně mezi oběma ještě zbývá, tak doopravdy vědí jen oni sami.