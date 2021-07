Zemřel baskytarista amerických ZZ Top Dusty Hill

Budeš nám moc chybět, amigo,“ uvedli ve společném prohlášení zpěvák a bubeník. Jejich zesnulý kolega se narodil 19. května 1949 ve městě Dallas jako Joseph Michael Hill. S Gibbonsem a Beardem se spojil těsně před dokončením první desky ZZ Top a sestava kapely už se od té doby až do posledních alb a turné neměnila.

„Nám a nespočtu fanoušků po celém světě bude chybět tvoje spolehlivost, tvoje dobrácká povaha a tvoje neochvějné odhodlání dodávat ‘Topu’ ten monumentální podklad,“ napsali Gibbons a Beard.

Hill začal na baskytaru hrát ve 13 letech. Před několika lety v rozhovoru uvedl, že na rozdíl od „většiny basáků“ nezačínal s klasickou kytarou, ale jako zpěvák.

Kapela ZZ Top vydala své první studiové album v roce 1971 a na kontě jich má celkem 15, ve své tvorbě kombinuje hard rock, blues rock nebo takzvaný jižanský rock. Trio s tmavými brýlemi, které tvořili dva ikoničtí vousáči a bubeník s "vousatým" příjmením, bylo v roce 2004 uvedeno do rokenrolové síně slávy. Mezi jejich největší hity patří skladby Gimme All Your Lovin, Tush, Legs, Sharp Dressed Man a především La Grange.

We are devastated to hear about Dusty’s passing. We were so blessed to share the stage with the great Dusty and ZZ Top many times, and if that wasn’t Rock and Roll heaven, I don’t know what is. The show we did together just last week would be his last. So heartbreaking. pic.twitter.com/oKKslJ2U9M