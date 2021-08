Křišťálový glóbus dostal na MFFKV film o afrických migrantech Strahinja

Velká cena hlavní soutěže je spojena s odměnou 25 000 dolarů a patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu.

Film Strahinja vznikl v koprodukci Srbska, Francie, Lucemburska, Bulharska a Litvy. Spojuje motiv středověké srbské legendy o šlechtici hledajícím ztracenou ženu a současné téma migrace. Humanisticky laděný snímek vypráví o muži jménem Strahinja a jeho ženě Ababuo, kteří opustili Ghanu s vidinou lepšího života v Evropě. Místo na jejím západě však skončili v Srbsku, kam byli deportováni. Strahinja začal budovat kariéru, Ababuo však takové štěstí nemá a jednoho dne zmizí. Film vypráví o potřebě najít své místo ve světě a o lásce, jejíž nejhlubší důkaz může být ten nejbolestivější.

Za svůj herecký výkon v tomto filmu si dnes z Velkého sálu hotelu Thermal odnesl cenu také představitel jednoho ze dvou hlavních hrdinů Ibrahim Koma a Jelena Stankovićová dostala zvláštní uznání za kameru.

Zvláštní cenu poroty v hlavní soutěži získal český dokument Eriky Hníkové Každá minuta života. Cenu za režii si odnesl Dietrich Brüggemann za režii německého filmu Ne!, cenu za ženský herecký výkon dostala Éléonore Loiselleová za roli v kanadském filmu Boje. Porota hlavní soutěže udělila i tři zvláštní uznání - kromě kameramanky Stankovićové ještě chorvatskému filmu Sborovna a Vinette Robinsonové za herecký výkon v britském filmu Bod varu.

Ethan Hawke převzal od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta MFFKV | zdroj: David Kundrat/CZECH NEWS CENTER David Kundrát / CNC / Profimedia

Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii dostal režisér Jan Svěrák. Z rukou Jiřího Bartošky ve Velkém sále hotelu Thermal převzal Křišťálový glóbus. Jeden už má z roku 1995, kdy ho na karlovarském festivalu získal jako cenu za nejlepší film za snímek Jízda. Letos ho v Karlových Varech znovu uváděl.

Cenu prezidenta festivalu převzal také americký herec Ethan Hawke. Kromě dvou nominací na Oscara za své herectví má další dvě nominace coby scenárista. V pátek v Karlových Varech uvedl drama Zoufalství a naděje a festivalové publikum si svou bezprostředností získal stejně jako hollywoodská celebrita Johnny Depp, další host letošního ročníku.

Ethan Hawke má podle pořadatelů festivalu reputaci neobyčejně přizpůsobivého herce, ztvárňujícího různé typy postav ve filmech odlišných žánrů a nálad s obdivuhodnou přesvědčivostí.

Cenu mezinárodní filmové kritiky FIPRESCI získal film Zkouška, na němž se podílelo produkčně Německo, irácký Kurdistán a Katar. Drama zasazené do iráckého Kurdistánu zničeného válkou zkoumá v blízkovýchodní kinematografii opomíjené téma ženských práv.

Ekumenická porota, která od roku 1994 oceňuje filmy z hlavní soutěže, které se kromě umělecké zabývají i společenskými, etickými a duchovními otázkami, letos udělila dvě ceny. Hlavní cenu získal film Strahinja.

Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří FEDEORA, jejíž porota oceňuje nejlepší snímek v soutěži Na východ od Západu, dala letos hlavní cenu filmu Otarova smrt v produkci Gruzie, Německa a Litvy. Zvláštní ocenění dostal debut české režisérky Adély Komrzý Jednotka intenzivního života.

Zvláštní ocenění porota udělila chorvatskému filmu Sborovna. Cenu Europa Cinemas Label, kterou udělují provozovatelé kin ze sítě Europa Cinemas, letos získal film Strahinja.

Středem pozornosti na MFF v Karlových Varech je především filmová hvězda Johnny Depp | zdroj: Profimedia

„Mám pocit, že se nám podařilo uspořádat velkou kulturní akci a že to je tak trošku signál, aby se vrátil normální život mezi nás,“ řekl na závěr festivalu Bartoška. Kromě podporovatelů festivalu a jeho partnerů poděkoval důrazně také divákům a pozval je na 56. ročník, který by se měl konat od 1. do 9. července 2022. „Považujeme, s lítostí, 55. ročník mezinárodního filmového festivalu za skončený,“ pronesl svou tradiční závěrečnou větu s dovětkem, který naznačil, že uspořádání letošního ročníku stálo větší úsilí než obvykle.

Odložený 55. ročník festivalu začal 20. srpna. V úvodu přivítal první z hlavních letošních hvězd, britského herce Michaela Caina, který převzal od pořadatelů Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Trojlístek zahraničních filmových hvězd letošního ročníku doplnil vedle Hawkea americký herec Johnny Depp, kterého ve Varech vítají především davy fanynek. V pátek uvedl snímek Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, který produkoval a v němž také vystupuje. Dnes představil snímek Minamata. Hraje v něm hlavní roli fotožurnalisty Williama Eugena Smithe, který v 70. letech rozkrýval okolnosti hromadné otravy rtutí způsobené japonskou chemičkou ve městě Minamata.

Festival se letos konal v odloženém termínu, pořadatelé jej přesunuli z tradičního začátku prázdnin kvůli tomu, aby se více lidí stihlo očkovat proti koronaviru a také s vírou, že se kinosály budou moci naplnit na sto procent. Loni se festival kvůli pandemii nekonal vůbec a letos pořadatelé připravili speciální režim, kdy si každý účastník festivalu musel před vstupem na něj pořídit pásku na ruku prokazující jeho bezinfekčnost. Tu mu pak při každém vstupu do festivalových prostor kontrolovali.

Na festivalu se také lidé mohli nechat testovat, z více než 4000 testů byl podle pořadatelů jediný pozitivní. Na festival se k dnešním 10:00 prodalo 104 681 vstupenek. V posledních dvou ročnících festivalu v letech 2018 a 2019 se za celou akci prodalo kolem 140 000 vstupenek. Lidé si letos kvůli pandemii nemohli vstupenky kupovat předem on-line, ale až po příjezdu do Karlových Varů a získání zmíněné pásky.

PŘEHLED CEN 55. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU V KARLOVÝCH VARECH:



HLAVNÍ SOUTĚŽ

Velká cena – Křišťálový glóbus:

Strahinja (Strahinja Banović)

Režie: Stefan Arsenijević

Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva, 2021

Zvláštní cena poroty:

Každá minuta života

Režie: Erika Hníková

Česká republika, Slovenská republika, 2021

Cena za režii:

Dietrich Brüggemann za režii filmu Ne! (Nö)

Německo, 2021

Cena za ženský herecký výkon:

Éléonore Loiselleová za roli ve filmu Boje (Guerres)

Kanada, 2021

Cena za mužský herecký výkon:

Ibrahim Koma za roli ve filmu Strahinja (Strahinja Banović)

Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva, 2021

Zvláštní uznání:

Sborovna (Zbornica)

Režie: Sonja Tarokičová

Chorvatsko, 2021

Zvláštní uznání:

Vinette Robinsonová za herecký výkon ve filmu Bod varu (Boiling Point)

Velká Británie, 2020

Zvláštní uznání:

Jelena Stankovičová za kameru ve filmu Strahinja (Strahinja Banović)

Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva, 2021

SOUTĚŽ NA VÝCHOD OD ZÁPADU

Velká cena Na východ od Západu:

Rus (Nuuccha)

Režie: Vladimir Munkuev

Rusko, 2021

Zvláštní cena poroty Na východ od západu:

Jako sestry (Sestri)

Režie: Dina Dumaová

Severní Makedonie, Kosovo, Černá Hora, 2021

Zvláštní uznání:

Jednotka intenzivního života

Režie: Adéla Komrzý

Česká republika, 2021

DALŠÍ CENY UDĚLENÉ NA FESTIVALU

Křišťálový glóbus - Cena za mimořádný umělecký přínos světové

kinematografii:

Michael Caine, Velká Británie

Cena prezidenta MFF Karlovy Vary za přínos české kinematografii:

Jan Svěrák, Česká republika

Cena prezidenta MFF Karlovy Vary

Ethan Hawke, USA

Divácká cena deníku Právo:

Zátopek

Režie: David Ondříček

Česká republika, Slovenská republika, 2021

NESTATUTÁRNÍ CENY UDĚLENÉ NA FESTIVALU

Cena mezinárodní filmové kritiky (uděluje Mezinárodní federace filmových kritiků - FIPRESCI):

Zkouška (Ezmûn)

Režie: Shawkat Amin Korki

Německo, irácký Kurdistán, Katar, 2021

Cena ekumenické poroty:

Strahinja (Strahinja Banović)

Režie: Stefan Arsenijević

Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva, 2021

Zvláštní uznání ekumenické poroty:

Sborovna (Zbornica)

Režie: Sonja Tarokičová

Chorvatsko, 2021

Cena FEDEORA (Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří) za nejlepší film v soutěži Na východ od Západu:

Otarova smrt (Otar's Death)

Režie: Ioseb "Soso" Bliadze

Gruzie, Německo, Litva, 2021

Zvláštní uznání poroty FEDEORA:

Jednotka intenzivního života

Režie: Adéla Komrzý

Česká republika, 2021

Cena Europa Cinemas Label za nejlepší evropský film v hlavní soutěži a v soutěži Na východ od Západu:

Strahinja (Strahinja Banović)

Režie: Stefan Arsenijević

Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva, 2021

Ceny KVIFF Eastern Promises:

Works in Progressd Post-Production Development Award:

An Owl, a Garden and the Writer

Režie: Sara Dolatabadiová

Producent: Amir Naderi, Sara Dolatabadiová, Farhad Mohammadi

Scenárista: Sara Dolatabadiová

Írán, Francie

Works in Progerss TRT Award:

Oběť

Režie: Michal Blaško

Producent: Jakub Viktorín, Pavla Janoušková Kubečková

Scenárista: Jakub Medvecký

Slovensko, Česká republika, Německo

Works in Progress Karlovy Vary IFF Award:

Tina & Megi

Režie: Ioseb "Soso" Bliadze

Producent: Eva Blondiauová

Scenárista: Tamar Mumladzeová, Ioseb "Soso" Bliadze

Gruzie, Německo

Works in Development - Feature Launch:

Sestra Hana

Režie: Jan Vejnar

Producent: Kamila Dohnalová

Scenárista: Jan Vejnar, Václav Hašek

Česká republika

Zvláštní uznání poroty:

Aliya

Režie: Dekel Berenson

Producent: Marek Rozenbaum, Alexander Rodnyansky, Paul Wesley, Anna Rozalskaová, Aleksandra Aleksanderová

Scenárista: Dekel Berenson, Greer Ellison

Izrael, Rusko, Polsko

Connecting Cottbus Award:

The Bomber (Spridzinātājs)

Režie: Pauls Kesteris

Producent: Inese Boka-Grūbeová

Scenárista: Gatis Murnieks

Lotyšsko

Rotterdam Lab Award:

Aleksandra Aleksanderová, producentka projektu Aliya

Izrael, Rusko, Polsko

FIRST CUT + AWARDS

TRT Award:

A Piece of Sky (Drii Winter)

Režie: Michael Koch

Producent: Christof Neracher

Scenárista: Michael Koch

Švýcarsko, Německo

SUB-TI Award:

The Hatcher (Matecznik)

Režie: Grzegorz Mołda

Producent: Izabela Igelová

Scenárista: Grzegorz Mołda, Monika Powaliszová

Polsko

First Cut + Award:

The Hatcher (Matecznik)

Režie: Grzegorz Mołda

Producent: Izabela Igelová

Scenárista: Grzegorz Mołda, Monika Powaliszová

Polsko