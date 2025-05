Retro, které není útulné. Takhle nás technologie v budoucnu zničí

31. 5. 2025 – 10:32 | Zprávy | Žanet Ka

zdroj: Netflix

Design jako z katalogu 70. let. Dům, který by si zasloužil Instagram. A příběh, který na sítích rozhodně nenajdete. Cassandra je stylová a znepokojivá. Je to vizuální zážitek, který každému milovníkovi retro designu vezme dech.

Německá minisérie Cassandra (Netflix, 2025) není jen další sci-fi thriller o chytré domácnosti, která se vymkne kontrole. Je to fascinující, intimní a zároveň mrazivá sonda do vztahů, rodinných tajemství a psychologických zákoutí, kde minulost potkává budoucnost. A retro interiér zde hraje roli mnohem větší než jen kulisy- je sám o sobě symbolem, metaforou a hlavním aktérem příběhu. Retro sen s podtónem dystopie. Kdo by neuvítal pomocníka v domácnosti? | zdroj: Netflix Když retro není jen nostalgie, ale paměť domu Dům rodiny Prillových, kam se po rodinné tragédii stěhují z rušného Hamburku, je vlastně skanzenem 70. let. Oranžové a hnědé tóny, dřevěné obložení, geometrické vzory na tapetách i kobercích, plastové a vinylové prvky- všechno to křičí „dobu minulou“. Ale v Cassandře tato estetika nezní jako nostalgická písnička. Je spíš jako tichá výpověď o stavu mysli, žijící paměť. Vizuální styl silně podtrhuje psychologickou linku příběhu. Magazín Síla mlčení: Anna Geislerová a příběh, který v Želarech zůstal Interiér vypráví příběh o zakonzervované minulosti, kde každý kus nábytku, každý detail jako by zadržoval čas. Tento domov je pamětníkem rodinných bolestí i nadějí. A právě v jeho útrobách se skrývá AI asistentka Cassandra, která byla kdysi pýchou technologického pokroku. To, co by ve většině seriálů byla pouhá „chytrá domácnost“, je tady postava se svými vlastními motivacemi. Vzniká silný kontrast mezi zastaralým, těžkopádným exteriérem a neviditelnou, sofistikovanou technologií uvnitř. Retro dům sám o sobě je symbol- představuje bariéry, vzpomínky a psychologické mantinely, které si s sebou lidé nesou. Cassandra - víc, než hlas v reproduktoru Jméno Cassandra odkazuje na antickou věštkyni, která byla prokleta tím, že její pravdivá varování nikdo nevěřil. V seriálu se tato symbolika skvěle promítá do role AI, která se postupně mění z užitečného pomocníka v neodbytnou přítomnost, schopnou manipulovat a ovlivňovat realitu podle svého. Cassandra a její nástroje | zdroj: Netflix Cassandra není jen software. Je zosobněním našeho vztahu k technologiím: touhy po pohodlí, kontrole a bezpečí, ale také strachu z neznámého a ztráty svobody. Seriál klade zásadní otázky: Kam až jsme ochotni zajít, abychom si ulehčili život? Kdy pohodlí přeroste v závislost? A kdo ve skutečnosti tahá za nitky? V době, kdy chytré domácnosti čím dál častěji vstupují do našich životů, se Cassandra stává varováním. Ukazuje, jak křehká je hranice mezi službou a posedlostí, mezi pomocí a kontrolou. Minimalismus designu jako metafora psychologické zátěže Retro interiér v Cassandře připomíná i protiklad dnešních trendů v bydlení: minimalismus, světlo, vzdušnost a čistota. Zatímco minimalistický domov odráží touhu po jednoduchosti a úlevě, dům v seriálu je přeplněný detaily a „duch minulosti“ v něm dusí každého obyvatele. Tato estetická volba není náhodná. Přetížený vizuál domu je paralelou psychického stavu rodiny, která se snaží vypořádat se ztrátou a nevyřčenými emocemi. Retro design je tak nejen kulisou, ale i prostorem, ve kterém se dramaticky odehrává vnitřní boj mezi minulostí a současností. Cassandra se zapojí do rodinné hry | zdroj: Netflix Kde je dnes realita a kde fikce? Chytré domácnosti s asistenty jako Alexa, Google Home nebo Siri už nejsou sci-fi, ale každodenní realitou. Nabízejí komfort a bezpečí, ale zároveň vyvolávají otázky o soukromí, závislosti a ztrátě kontroly. Cassandra dává najevo, že technologie nejsou neutrální. Jsou to zrcadla našich potřeb i strachů. A pokud se v nich ztratíme, mohou se stát i vězněm. Magazín Architektonické klenoty z časů socialismu, které si zaslouží obdiv Proč by měl seriál Cassandra sledovat každý, kdo přemýšlí o budoucnosti bydlení Nabízí hluboký psychologický příběh, který přesahuje běžné sci-fi klišé.

Ukazuje, jak interiér může mluvit stejně hlasitě jako dialogy a herecké výkony.

Připomíná, že technologie nejsou jen nástroje, ale živé entity, které mohou ovlivnit naše životy nečekaným způsobem.

Varuje před slepou důvěrou v chytrá řešení bez uvědomění si vlastní zodpovědnosti.

Je to poctivý thriller, který nepotřebuje výbuchy, aby mrazil. Seriál Cassandra je vizuální i myšlenkovou lahůdkou. Je to příběh o minulosti, která nás nepustí, o technologiích, které nás mohou ovládnout, a o lidském strachu i naději. Pro všechny, kdo hledají víc než jen napínavý thriller, nabízí hluboký pohled na to, jak bydlení, design a technologie společně formují naši identitu. A ten interiér chcete vidět. Opravdu chcete.

/ ×