Restaurace v Saint-Tropez si vybíraly zákazníky podle jejich útrat, teď na to doplatí

Turisté cestující do oblíbené francouzské destinace Saint-Tropez jsou v poslední době frustrováni kvůli předraženým restauracím. Některé z nich požadují vysoké útraty a dýška. Pokud zákazníci nezaplatí dost, příště už se v nich nenajedí.

Je znám případ jednoho bohatého Itala, kterého číšník pronásledoval z restaurace až na parkoviště a pokáral ho, že mu dal spropitné jen 500 eur, což je deset procent z útraty, a že je zde zvykem dávat dvacet procent (přes 24 tisíc korun). Ital už se podle svých slov do Saint-Tropez nevrátí.

Některé restaurace zjišťovaly, kolik peněz zákazníci během poslední návštěvy utratili. Pokud neutratili dost nebo nedali dostatečně velké spropitné, jejich budoucí rezervace tyto podniky zrušily, upozornil Business Insider.

Restaurace rovněž stanovily velmi vysoké minimální útraty. Nejmenovaný zaměstnanec jedné z nich uvedl, že minimální útrata v podniku, v němž pracuje, začíná na 1 500 eurech na osobu. Ve špičkových restauracích vás večeře vyjde na několik tisíc eur.

V restauracích střední třídy přitom utratíte za tříchodové jídlo pro dvě osoby v průměru 40 eur. Hosté i zaměstnanci v pohostinství podle listu The Guardian tvrdí, že stále běžnější se stala praktika, kdy restaurace rezervaci schválí, ale za určitou cenu.

Vedení města už podniká kroky

„Řeknou: Jasně, máme stůl za 5000 eur, je to tak v pořádku?“ prozradil zákazník jedné z takových restaurací. „Prostě vám sdělí, že do začátku září nejsou volné žádné stoly,“ popsal jiný zákazník, co se může stát, když neutratíte dost peněz.

„Tato obvinění jsou pro mě nesmírně šokující, protože jsou bohužel pravdivá,“ prohlásila starostka města Sylvie Siriová a dodala, že zastupitelstvo Saint-Tropez je zcela proti takovým nekalým praktikám.

Tyto podniky podle ní porušují hned několik zákonů včetně vydírání a nerespektování ochrany osobních údajů. Siriová místním médiím prozradila, že s majiteli těchto restaurací se na konci sezóny sejde a „připomene jim jejich povinnosti“.

Tento nešvar se ale rozšířil natolik, že již podniká některé kroky. Majitelé těchto restaurací například mohou přijít o licence na provozování nočních podniků, které jsou nezbytné pro prodej alkoholu.

„Pro celý resort, potažmo naši klientelu, ale i pro místní obyvatele, jsou tyto praktiky odporné,“ prohlásila starostka. „Brzy budeme vyhnáni z našich restaurací. Nebudeme se v nich už moci najíst.“

Podle zpravodajského webu Monaco Life je Saint-Tropez druhým nejdražším městem ve Francii. Oblíbily si ho hlavně celebrity. Opakovaně se sem vrací například Leonardo DiCaprio, Beyoncé či Jennifer Lopezová.