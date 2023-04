Regulujte ceny, vyzývá Středula vládu. Nakupujte v Polsku, radí Fialův poradce

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula vyzval vládu, aby regulovala ceny potravin.

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS Středula v debatě s poradcem premiéra Petra Fialy a hlavním ekonomem společnosti BH Securities Štěpánem Křečkem řekl, že by vláda měla využít zákon o cenách. „Zákon dává vládě nástroje, jak ceny usměrňovat,“ pravil odborový předák.

Regulovat! Jako v Maďarsku?

Středula upozornil, že 11 procent cen v Česku, například ceny léků a vody, určuje zákon a nezpůsobilo to „žádné selhání na trhu“.

Šéf odborů připomněl, že usměrňování podle zákona mimo jiné umožňuje stanovit maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období nebo určit maximální rozsah zvýšení ceny za stanovené období. Vláda také může využít cenové moratorium a na určitou dobu zakázat zvyšování cen nad úroveň doposud platnou na trhu.

Štěpán Křeček, ale upozornil, že velkým problémem je nedostatečná konkurence na českém trhu a varoval, že „regulace cen může vést k dalšímu snižování konkurence na trhu“, což bude mít za důsledek další zvyšování cen.

Křeček upozornil, že určování cen potravin může vést k tomu, že regulované zboží poté v obchodech chybí a marže neregulovaných produktů naopak výrazně rostou. Tato situace nastala například v Maďarsku.

Regulace cen je podle něj také řešení pouze na pár měsíců. Vede k tomu, že se obchodníkům nevyplatí dovážet některé regulované produkty, což sníží konkurenci a následně zvýší ceny. V Maďarsku se tak inflace navzdory regulacím vyšplhala až 25 procentům.

„Musí se dbát na to, aby konkurenční prostředí fungovalo a nemohla se zneužívat tržní síla,“ namítl Středulovi Křeček.

Královské zisky agrobaronů a obchodníků

Na českém trhu podle Křečka současné ekonomické situace zneužívají v některých případech obchodníci, v jiných případech zase velcí zemědělci. Ekonom poukázal na jejich loňské vysoké zisky. Zemědělský svaz nedávno přiznal, že zemědělcům loni stoupl zisk o 142 procent na 22 miliard korun, zatímco v roce 2021 to bylo 9,1 miliardy korun.

Podle Křečka je ideální situace v Rakousku, kde je velký počet malých zemědělců, kteří si navzájem konkurují a zároveň všichni dbají na vysokou kvalitu své produkce. Upozornil také na to, že na českém trhu je také velká koncentrace řetězců.

Křeček poznamenal, že některé značky mají stejné vlastníky. V Česku působí například skupina Schwarz, které patří řetěze Kaufland a Lidl. Skupina Rewe zase vlastní řetězce Penny Market a Billa.

Křeček proto navrhuje do oboru nalákat další lidi, aby by vznikaly nové obchody či zemědělští výrobci, a zvýšila se tak konkurenceschopnost.

Zatím radí lidem, aby – pokud se jim to vyplatí – jezdili na nákupy do Polska. „Koukám se na to z pohledu lidí. Platí, že je to skutečně výhodnější,“ přiznal v Partii Štěpán Křeček.