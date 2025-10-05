Dnes je neděle 5. října 2025., Svátek má Eliška
Ředitel televize dorazil s holým zadkem! Slavnostní zahájení nahé seznamky mělo pořádné grády

5. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Nestydatá seznamka startuje za pár dní, nahota už ale byla k vidění i na slavnostním zahájení.

Chystejte se, vrchol kinematografie, etalon televizního vkusu a nejvytříbenější lyrický majstrštyk již brzy dorazí také na české obrazovky: Seznamka bez oblečení Naked Attraction startuje osmého října, v náležitě dekadentním stylu se ale nesla již úterní akce k předpremiéře.

Dorazila samozřejmě moderátorka pořadu Monika Timková. Oblečená do vkusné černé. A krom ní celá řada dalších známých tváří: Herečka a zpěvačka Michaela Tomešová, moderátor Jakub Kotek, vítěz prvního Survivoru Vladimír Čapek, Bobina z Bacheloru a další.

Nejspíš největší rozruch ale způsobili dva jiní experti: Nejdřív pornoherečka Nikola Lauberová, které je sice pouhých 34 let, ale od pohledu už je ve své kariéře za zenitem. Což si ale odmítá připustit a dorazila prakticky nahá jen v sítích.

Fotku nepřidáváme zcela záměrně a ve vašem zájmu. Kdo se mermomocí chce podívat, může zde.

Ale proti gustu žádný dišputát, samozřejmě. Pravděpodobně se našli i tací, kteří tím potěšila. Možná.

Téma seznamky se pak rozhodl respektovat i sám generální ředitel Óčka, Štěpán Wolde, který taktéž dorazil zcela nahý. Na rozdíl od výše rozebrané vyzobané slunečnice si alespoň zakryl kritické partie deskami s logem pořadu.

Inu, pokud se ztotožníme s definicí umění jako díla nebo činnosti, jejímž cílem je vzbudit emoční odezvu... Vypadá to, že se můžeme těšit na mimořádně umělecké zážitky.

porno hoste pornoherečka seznamka
Expres.cz, Blesk
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

