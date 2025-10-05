Ředitel televize dorazil s holým zadkem! Slavnostní zahájení nahé seznamky mělo pořádné grády
5. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nestydatá seznamka startuje za pár dní, nahota už ale byla k vidění i na slavnostním zahájení.
Chystejte se, vrchol kinematografie, etalon televizního vkusu a nejvytříbenější lyrický majstrštyk již brzy dorazí také na české obrazovky: Seznamka bez oblečení Naked Attraction startuje osmého října, v náležitě dekadentním stylu se ale nesla již úterní akce k předpremiéře.
Dorazila samozřejmě moderátorka pořadu Monika Timková. Oblečená do vkusné černé. A krom ní celá řada dalších známých tváří: Herečka a zpěvačka Michaela Tomešová, moderátor Jakub Kotek, vítěz prvního Survivoru Vladimír Čapek, Bobina z Bacheloru a další.
Nejspíš největší rozruch ale způsobili dva jiní experti: Nejdřív pornoherečka Nikola Lauberová, které je sice pouhých 34 let, ale od pohledu už je ve své kariéře za zenitem. Což si ale odmítá připustit a dorazila prakticky nahá jen v sítích.
Fotku nepřidáváme zcela záměrně a ve vašem zájmu. Kdo se mermomocí chce podívat, může zde.
Ale proti gustu žádný dišputát, samozřejmě. Pravděpodobně se našli i tací, kteří tím potěšila. Možná.
Téma seznamky se pak rozhodl respektovat i sám generální ředitel Óčka, Štěpán Wolde, který taktéž dorazil zcela nahý. Na rozdíl od výše rozebrané vyzobané slunečnice si alespoň zakryl kritické partie deskami s logem pořadu.
Inu, pokud se ztotožníme s definicí umění jako díla nebo činnosti, jejímž cílem je vzbudit emoční odezvu... Vypadá to, že se můžeme těšit na mimořádně umělecké zážitky.