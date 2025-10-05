"Pachuť hnusu!" Ornella zepsula restauraci Radka Kašpárka, šéfkuchař to nenechal jen tak
5. 10. 2025 – 7:31 | Magazín | Jana Strážníková
Známá influencerka se vyrazila najíst ke Kašpárkovi. Nechutnalo.
Oblíbená influencerka Ornella Koktová potěšila svou návštěvou pražskou restauraci vyhlášeného šéfkuchaře Radka Kašpárka. Moc slov chvály si od od ní ale podnik nevysloužil.
„Bohužel, jídla jako celek nedávají vůbec smysl. Jedna část si říkám: 'Hmm, dobrý', ale za sekundu cítíte pachuť hnusu v puse. A to včetně pití,“ recenzovala Ornella na sítích.
„Dezert, hruškový koláč s karamelem, -100 bodů. Za skoro 300 korun jsme ho dokonce nechali. Měl pachuť, opět jako blitky. Takže velké zklamání a už nikdy více,“ pokračovala.
Povedl se prý jen hlavní chod, steak s bramborem. Ani ten ale ne úplně bez chyby: Ornella prý chtěla medium, dostala medium well.
Za večeři ve dvou nakonec zaplatila necelé čtyři tisíce a obsluha je nakonec prý ani nepozdravila.
„Nás tam sedělo pět v té restauraci a řeknu vám, že nikdo si tam jako nepochutnal. Všichni měli protažené ksichty,“ tvrdí Ornella s tím, že i přesto musela v poloprázdném podniku čekat velmi dlouho na účet.
S reakcí záhy poté přišel sám šéfkuchař Kašpárek. Sdílel Instagramový příběh od vítězky cukrářky roku Karolíny Hávové: „Chutě máme každý jiné a chápu, že fine dining není pro každého – a to je úplně v pořádku. Stejně tak je v pořádku dát recenzi. Ale upřímně nechápu, proč je třeba popisovat jídlo, které někdo připravuje s respektem a pokorou k hostovi, jako ‚blitky'. Za mě tam vaří sakra dobře a zaslouží si úctu,“ píše Karolína.
Ornella má nicméně jasno: „Já si myslím Radku, že se to nepovedlo Vám. Spíš se máte omluvit za neschopnou obsluhu a špatné jídlo. Neshazuju ale Vaše dosavadní výsledky a práci. Berte to jako motivaci a co si budeme, člověk se má zlepšovat celý život,“ dodala.
Na závěr přidala ještě vzkaz pro nespokojence: „Všichni tady stojíme o svobodu slova, ale když je to kritika, tak je to najednou špatně? Na tohle já nehraju. Jídlo mohou hodnotit všichni hosté. Neplatí to, že má právo posuzovat jen a pouze nějaký profi food blogger. Ne, i člověk mimo gastro, host, co si jen chtěl pochutnat, to právo má.“