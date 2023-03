Rasistické výroky a segregace dětí jsou nepřijatelné, reaguje na senátorku zmocnenkyně

Rasistická vyjádření politiků jsou nepřijatelná a dělit děti podle příslušnosti k menšině je nepřípustné, prohlásila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Reagovala tak na vyjádření senátorky Jany Zwyrtek Hamplové o segregaci romských školáků. Podle zmocněnkyně je senátorčina rétorika otevřeně rasistická a je v příkrém rozporu s lidskými právy a demokratickými hodnotami, na nichž česká společnost stojí.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová ve čtvrtek při jednání v horní parlamentní komoře řekla, že inkluze je nerealizovatelná myšlenka a Česko by možná mělo zřídit třídy pro romské děti. Označila to za rozumný krok. Podle ní to, že romští a čeští školáci musí být společně, by ubližovalo těm dětem, „které nejsou zvyklé na určité etnikum“.

„Je třeba se proti těmto výrokům razantně vymezit, tvrdě se od nich distancovat. Je absolutně nepřijatelné, aby kdekoliv, a zejména na plénu veřejných institucí a od politických představitelů, zaznívala rasistická vyjádření. Výroky paní senátorky ukazují na zásadní nepochopení příčin a souvislostí nerovností v českém vzdělávacím systému, ale taktéž vyjadřují postoje, které do demokratické společnosti, a už vůbec na tak reprezentativní půdu, jako je Senát, nepatří,“ sdělila ČTK zmocněnkyně. Vyjádření Zwyrtek Hamplové označila za „otevřeně rasistickou rétoriku“.

Sládek v sukni dnes:



"Ve třídách musí být společně všechny děti, což ubližuje dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum a měly by se udělat samostatné romské třídy. Není to diskriminace a v EU bychom šli příkladem"



Co příště Jano? Kvóty, nebo rovnou vylučovat podle rasy? pic.twitter.com/KFFkzv8YdY — Jana "Dezinfo" Lemplová (@zwrateklemplova) March 30, 2023

Šimáčková Laurenčíková uvedla, že rozdílný přístup ke vzdělávání podle příslušnosti dětí k nějaké menšině je nepřípustný. Naopak je nutné nerovnosti odbourávat. Jako jediný funkční přístup považuje spolupráci školského, zdravotnického i sociálního systému, kterou doplní podpora v bydlení a služby na pomoc rodinám. Zmínila i podporu v krizích a při složitých životních situacích či při rozvoji rodičovských dovedností.

Řešení problému segregace romských dětí hledá tým expertů z ministerstev školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, nevládních organizací i akademických pracovišť. Poprvé se zástupci resortů a odborníci sešli ve středu. „Připravují a zhruba do šesti měsíců vládě navrhnou komplexní opatření, která budou řešit téma segregace romských a sociálně znevýhodněných dětí,“ uvedla zmocněnkyně.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních organizací a institucí za segregaci romských dětí ve školách. Evropský soud pro lidská práva už v roce 2007 odsoudil Českou republiku za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Inkluze - tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných tříd - odstartovala v Česku v září 2016.