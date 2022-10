Aktualizováno: Rakouským prezidentem podle prognóz zůstane Alexander Van der Bellen

Dosavadní rakouský prezident Alexander Van der Bellen byl podle prognóz již v prvním kole prezidentských voleb znovu zvolen hlavou státu. Více než polovinu hlasů mu přisuzují prognózy agentur ARGE a SORA. Osmasedmdesátiletý Van der Bellen, který býval předsedou strany Zelených, byl považován za favorita voleb. Jeho největším rivalem byl kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), šedesátiletý advokát Walter Rosenkranz.

Podle agentury ARGE získal osmasedmdesátiletý Van der Bellen 56,1 procenta hlasů, zatímco druhý Rosenkranz obdržel pouze 17,6 procenta hlasů. Agentura SORA počítá rovněž se ziskem 56,1 procenta hlasů pro Van der Bellena a 17,9 procenta pro Rosenkranze. Na třetím místě se podle prognóz se ziskem přes osm procent hlasů umístil 35letý šéf Strany piva a hudebník Dominik Wlazny těsně následovaný 48letým advokátem Tassilem Wallentinem. Volební účast agentura SORA odhaduje na 65,8 procenta, ARGE na 65,9 procenta.

Mezi dalšími prezidentskými kandidáty byli 45letý bloger Gerald Grosz či 69letý majitel továrny na výrobu obuvi Heinrich Staudinger. Mezi kandidáty nebyla žádná žena.

Wlazny je nejmladším z 51 kandidátů, kteří se kdy ucházeli o funkci rakouského prezidenta. Věkovou hranicí pro možnost ucházet se o nejvyšší funkci v zemi je právě 35 let. Van der Bellen sice není nejstarším kandidátem na prezidenta, ale je nejstarším rakouským prezidentem, který se ucházel o znovuzvolení.

Van der Bellen ve videu zveřejněném po oznámení prognóz poděkoval všem voličům, kteří jej podpořili. „Budu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat pro všechny Rakušanky a Rakušany a všechny, kteří v Rakousku žijí,“ řekl prezident. Jeho rival Rosenkranz uvedl, že je se svým výsledkem „velmi spokojený“, předseda Strany piva Wlazny slíbil, že za každý procentní bod, který získal, dnes vypije jedno pivo.

Van der Bellenovi už pogratulovala k vítězství mimo jiné předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Herzlichen Glückwunsch @vanderbellen und Österreich!



Wir freuen uns auf die weitere

gute Zusammenarbeit.



Wir stehen in schwierigen Zeiten für ein einiges Europa, das Lösungen findet, die fur beide von Vorteil sind: Österreich und unsere gesamte Europäische Union. pic.twitter.com/MufrYpGBaM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2022

Až 852 000 oprávněných voličů, tedy zhruba 15 procent, mohlo hlasovat korespondenčně. Tyto hlasy se budou sčítat až v pondělí, a v předběžném výsledku tak nebudou ještě započítány. V prognózách zveřejněných po uzavření volebních místností ale zohledněny jsou.

Hlasovat mohlo v prezidentských volbách zhruba 6,4 milionu Rakušanů starších 16 let. Pokud by se prognózy nepotvrdily a Van der Bellen nezvítězil již v prvním kole voleb, muselo by se konat kolo druhé, které by se uskutečnilo 6. listopadu.

Van der Bellen, který stojí v čele Rakouska od ledna 2017, je dlouhodobě velmi populární. Zemi v minulých letech provedl nejenom úskalími covidu, ale zvládl překonat také několik politických krizí. Za necelých šest let v čele státu jmenoval pět různých vlád. Na rakouské politické scéně představuje proimigrační a proevropský hlas. Je silným stoupencem Evropské unie a evropského federalismu. Během evropské migrační krize zastával názor, že by Evropa měla přijmout uprchlíky ze Sýrie a dalších zemí

Kritikové mu vyčítají, že se příliš drží stranou v každodenní politice a že při posuzování různých událostí používá dvojí metr. Během afér, v nichž jsou zapletení lidovci, se prezident údajně chová zdrženlivěji než při skandálech politiků FPÖ. Van der Bellena s výjimkou FPÖ podporují všechny rakouské parlamentní strany.