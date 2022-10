Putin: Výbuch na Kerčském mostě je dílem ukrajinské rozvědky

Za sobotní explozí na Kerčském mostě je podle ruského prezidenta Vladimira Putina ukrajinská tajná služba. Prezident výbuch označil za teroristický čin.

Rusko až dosud odpovědnost Ukrajině oficiálně nepřisoudilo. Podle ruského protiteroristického výboru oheň na mostě, který spojuje Rusko s ukrajinským Krymským poloostrovem anektovaným v roce 2014, způsobil výbuch bomby nastražené v autě. Po výbuchu se zřítila část vozovky a začaly hořet cisterny na železniční části mostu. Podle Moskvy přišli o život tři lidé.

Kyjev se k zodpovědnosti nepřihlásil. List The New York Times už dnes dopoledne s odvoláním na nejmenovaného, vysoce postaveného ukrajinského představitele uvedl, že útok na most zorganizovaly ukrajinské tajné služby.

„Není pochyb. Je to teroristický čin, jehož cílem bylo zničit kriticky významnou civilní infrastrukturu v Ruské federaci,“ řekl Putin na videu zveřejněném na kremelském účtu na telegramu. „Vymyslely to, vykonaly a objednaly ukrajinské tajné služby,“ dodal.

Svůj názor na sobotní výbuch řekl na dnešním jednání se šéfem vyšetřovacího výboru Alexandrem Bastrykinem. Ten podle RIA Novosti Putina informoval o podezřelých, kteří byli zapojeni do přípravy akce.

„Zjistili jsme trasu toho kamionu. Je to Bulharsko, Gruzie, Arménie, Severní Osetie, Krasnodar. Zjistili jsme přepravce a bylo možné identifikovat podezřelé mezi těmi, kdo mohli teroristický útok připravit,“ řekl Bastrykin.

Podle něj se na přípravě podíleli ruští občané i cizí státy. Kreml oznámil, že se Putin v pondělí sejde se členy ruské bezpečnostní rady. Nevylučuje se, že se tam bude jednat o reakci na sobotní výbuch.

Silniční i železniční provoz byl po explozi zastaven, ale nyní je do určité míry obnoven. Ruské ministerstvo dopravy oznámilo, že železniční spoje jezdí přes most podle jízdního řádu. „Dálkové osobní a nákladní vlaky jezdí přes most podle jízdního řádu, silniční provoz byl obnoven částečně.