Půvab barů, kde se nezboříte

Jsou bary, kde nedostanete ani kapku alkoholu. Že vám to připadá zvláštní? Právě takové podniky jsou teď na vzestupu.

Důvodů, proč vznikají bary, kde se skrze sofistikované koktejly nezboříte, je přitom vícero.

Jedním z nich je fakt, že mezi mileniály na Západě už několik let klesá spotřeba alkoholu, a naopak stoupá poptávka po nealkoholických drincích.

V průzkumu britského statistického úřadu v roce 2016 například odpovědělo necelých 60 procent dotazovaných nad 16 let, že v předcházejícím týdnu pilo alkohol. Bylo to nejnižší číslo od roku 2005. Letos v zimě pak průzkum společnosti International Wine and Spirit Record, která se zabývá statistikou konzumace vína a destilátů, zaznamenal, že se 52 procent dotázaných dospělých Američanů snaží či dříve snažilo omezit pití alkoholických nápojů. Nebo to alespoň tvrdí.

Projevem trendu omezování pití jsou i akce typu Dry January (Suchý leden), kompenzující zpravidla vydatné sváteční popíjení, či česká mutace Suchej únor, apelující na lid, aby si alespoň o nejkratším měsíci v roce udržel čistou hlavu.

Nu a pak tu jsou obyčejní abstinenti, vyléčení alkoholici i ti, kteří jindy rádi popijí, ale pro jednou se chtějí vyhnout alkoholovému pokušení a riziku následné kocoviny. Alespoň tak charakterizují své (potenciální) zákazníky majitelé alcohol-free barů. A nabízejí mnohem víc než jen Virgin Mojito, Colu a minerálku.

Například bar Gateway v newyorském Brooklynu, který otevřel nedávno, se od klasických nóbl amerických nočních podniků neliší interiérem a v podstatě ani nápojovým lístkem. Láká na řadu vymazlených koktejlů, kde sice není ani špetka alkoholu, ale rozhodně nejsou levné.

To pak rozvíjí i koncept párování jídla a pití v drahých restauracích, kde se začíná prosazovat kombinování pokrmů s nealkoholickými nápoji v top kvalitě. Ať už pro odpůrce alkoholu, nebo ty, kteří musí cestu domů odřídit.

Newyorskou zajímavostí je i Listen Bar - pop up akce konající se na různých místech velkoměsta, kde se paří a účastníci si zároveň ráno všechno pamatují. Jeho provozovatelka vidí bary jako místo odpočinku, které by však nemělo být automaticky spojeno s opilostí.

Pokud však lehce odhlédneme od barové kultury, tak nějakou dobu v Americe fungují také "alternativní" sleziny, na nichž se mládež, a nejen ta zajímající se o alternativní životní styl, baví a koštuje sofistikované, kořeněné a "nabité" nealko džusy.

(Ne)pít jako Ir

Alcohol-free bar The Virgin Mary se ostatně otevřel i v jedné ze světových bašt popíjení - Dublinu. Vaughan Yates, majitel zatím jediného podniku tohoto typu na "smaragdovém ostrově", odvodil název od nealko verze populárního vyprošťovacího koktejlu Bloody Mary. Podle svých slov viděl prostě díru na trhu, která souvisí s uvědomělejším přístupem lidí k tomu, čím živí vlastní tělo.

Zároveň zdůrazňuje, že kultura pití je u Irů propojena prakticky s celým životem a řadou oslav - od zapíjení křtin až po pohřeb. Ovšem časy se mění, zdůrazňuje.

Odkaz hnutí za střízlivost

To v Británii je nejstaršímu nealko baru už téměř 130 let a funguje prakticky nepřetržitě. Fitzpatrick's Temperance Bar vznikl v roce 1890 a je jediným pozůstatkem ostrovního "hnutí za střízlivost" z přelomu 19. a 20. století. Tehdy vyrostla řada podobných zařízení, často podporovaných metodisty. Mimochodem - rodina Fitzpatricků provozovala bar až do počátku 80. let.

Několik vln silného protialkoholní tažení je spojeno i s americkou historií, nejznámější je bezpochyby období prohibice mezi lety 1920 až 1933.

Ale zpátky na ostrovy. První "moderní" nealko bar v Anglii byl pak otevřen v roce 2011 v Liverpoolu z iniciativy charity. Pak začal fungovat například i podnik Universe nedaleko univerzity v Coventry a také bar-restaurace Redemption sídlící v londýnské Trellick Tower. Ta navíc nabízí pouze veganské menu a jede na zero-waste vlně.

Ostatně veganství a střízlivost k sobě mají blízko. Kromě příznivců alternativních stravovacích směrů z etických či zdravotních důvodů jsou abstinenty a často i vegany například příslušníci straight edge.

Straight edge je subkultura spojená s hardcore punkem, jejíž členové obecně odmítají drogy, alkohol, cigarety - a mnohdy také živočišné produkty a v extrémnějších případech i cukr a kávu. Směr vznikl jako reakce na alkoholem a drogami prosáklou punkovou scénu konce 70. let, jejich znakem je písmeno x a někdy se angažují i v politickém aktivismu. V Česku se tato subkultura začala rozvíjet koncem 90. let.

K abstinenci se hlásí i řada celebrit. Modelka Tyra Banksová například prohlásila, že alkohol poprvé a naposledy ochutnala ve dvanácti letech, nepije ani Blake Livelyová, Kim Kardashianová, Jennifer Hudsonová či Tobey Maguire. A pak je tu také (dlouhá) řada slavných, kteří abstinují v důsledku dřívější alkoholové závislosti.

Ať už jsou návštěvníky nealko barů abstinenti nebo ti, kdo plánují lehce začít a později pokračovat jinde v ostřejším stylu, jejich majitelé se shodují v tom, že o večery ve "střízlivém" prostředí je zájem. A podobných podniků zřejmě bude v budoucnu přibývat.

Tak na zdraví!