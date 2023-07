Putina by vláda musela nechat zatknout, usnesl se jihoafrický soud

Ruský prezident tento týden oznámil, že do Jižní Afriky nepojede. V zemi se však před tím předtím dlouho uvažovalo, jak by vláda v Pretorii reagovala, pokud by se vládce Kremlu na summitu objevil.

Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal na Putina zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí a Jihoafrická republika má povinnost se jeho rozhodnutím řídit.

Karim Khan, the ICC prosecutor in The Hague, said that #SouthAfrica would be obliged to comply with international law and detain Putin if he arrived at the summit.



"South Africa has experienced a crime against humanity for decades, the crime of apartheid, I don’t think it needs… pic.twitter.com/53UAaYvIYP