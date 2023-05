Zabili jsme vůdce Islámského státu, oznámil Erdogan

Abú Husajn Husajní Kurajší byl zabit v sobotu na severu Sýrie poblíž tureckých hranic.

„(Turecká tajná služba) MIT sledovala abú Husajna Kurajšího dlouho, tento člověk byl zneškodněn včera v Sýrii,“ řekl v turecké televizi Erdogan který za dva týdny obhajuje prezidentský mandát ve volbách.

KS BREAKING: The ISIS leader, Abu Hussein al-Qurashi, has been killed in Syria in an operation carried out by Türkiye's MIT intelligence agency, according to Turkish President Erdogan. pic.twitter.com/tO64s0p2u3