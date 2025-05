Putin se jednání s Ukrajinou v Istanbulu nezúčastní, delegaci povede Medinskij

15. 5. 2025 – 8:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ruský prezident Vladimir Putin se čtvrtečního jednání s Ukrajinou v Istanbulu nezúčastní, vyplývá z dnešního vyjádření Kremlu.

Ruskou delegaci povede Putinův poradce Vladimir Medinskij, sdělila agentura TASS. Na cestě do Turecka už je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dal předem najevo, že chce jednat přímo s Putinem. Jednání v Istanbulu se nezúčastní ani americký prezident Donald Trump, který o této možnosti uvažoval, uvedla agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele.

Moskva dlouho nechtěla upřesnit, kdo ji v Istanbulu bude zastupovat. Nakonec součástí ruské delegace budou například náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin, zástupce náčelníka generálního štábu Igor Kosťukov či náměstek ministra obrany Alexandr Fomin.

Putin, který válku proti Ukrajině před více než třemi roky rozpoutal, dokument určující složení ruské delegace podepsal dnes.

Čtvrteční rusko-ukrajinské jednání v Istanbulu navrhl o víkendu právě ruský prezident, který tak učinil poté, co Ukrajina, Británie, Francie, Německo a Polsko vyzvaly Moskvu, aby přistoupila na třicetidenní příměří počínaje 12. květnem. Rusko ale i po tomto datu v útocích pokračuje.

Ruská média a zdroje z Kremlu dopředu naznačovaly, že nejvyšší ruští činitelé do Istanbulu nedorazí. List Kommersant napsal, že mezi ruskými zástupci pravděpodobně nebude ministr zahraničí Sergej Lavrov, a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sdělil, že Putin má na 15. května naplánovanou pracovní schůzku.

Krátce po oznámení Kremlu o složení delegace, Reuters informoval o neúčasti Trumpa, který je nyní na několikadenní návštěvě Blízkého východu a v týdnu řekl, že by do Istanbulu letěl, kdyby si myslel, že to pomůže.

Jak na neúčast Putina bude reagovat Kyjev, zatím není jasné. Ukrajinské zdroje během dne agentuře Reuters řekly, že ukrajinské vedení rozhodne o dalším postupu v mírových rozhovorech až bude jasné, zda se jich zúčastní právě ruská hlava státu.