Putin přijal národního bezpečnostního poradce Indie, brzy by měl zemi navštívit
8. 8. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin dnes přijal poradce pro národní bezpečnost Indie, která čelí nově uvaleným dodatečným americkým clům kvůli odběru ruské ropy.
Poradce indického premiéra Naréndry Módího Adžit Doval v Moskvě podle agentur Reuters a AFP oznámil, že se chystá Putinova návštěva v nejlidnatější zemi světa.
Putin přijal Dovala v Kremlu, uvedl úřad ruského prezidenta v krátkém komuniké. Doval se předtím setkal také s tajemníkem ruské bezpečnostní rady a bývalým ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem. Podle indických médií se Doval vydal do Ruska v úterý v noci. Den nato americký prezident Donald Trump vydal nařízení uvalující dodatečné 25procentní clo na dovoz indického zboží, které tak nyní podléhá 50procentním clům.
Washington reaguje na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy navzdory válce na Ukrajině, zdůvodnil to Bílý dům. Indická vláda označila postup USA za nespravedlivý a nerozumný a hodlá podniknout veškeré potřebné kroky k ochraně svých zájmů.
Indie je druhým největším nákupčím ruské ropy po Číně, poznamenala agentura AFP. Ruská ekonomika je na vývozu uhlovodíkových paliv závislá a příjmy z tohoto prodeje živí ruskou agresi proti Ukrajině. Největším obchodním partnerem Indie jsou ale Spojené státy.
Doval dnes naznačil, že Putin Indii brzy navštíví, návštěva by se podle něj měla uskutečnit koncem tohoto roku.
"Jsme odhodláni k další aktivní spolupráci s cílem vytvořit nový, spravedlivější a udržitelnější světový řád, zajistit vládu mezinárodního práva a společně bojovat proti novým výzvám a hrozbám," řekl Šojgu Dovalovi podle ruských médií.
"Nyní jsme navázali velmi dobré vztahy, kterých si velmi vážíme, je to strategické partnerství mezi našimi zeměmi," citovala agentura Interfax indického představitele.