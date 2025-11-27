Putin označil americký plán za možný základ příštích mírových dohod
27. 11. 2025 – 15:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký návrh by se mohl stát základem pro příští dohody o ukončení války na Ukrajině, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin před novináři v hlavním městě Kyrgyzstánu Biškeku.
Putin podle tiskových agentur také prohlásil, že Rusko je připraveno potvrdit závazek, že nemá v úmyslu napadnout Evropu. Varoval však, že konfiskace ruských aktiv by prudce snížila ruskou důvěru k Evropě.
Podle Putina nebyly předloženy žádné návrhy mírové dohody, pouze soubor otázek k diskusi, přičemž po jednáních v Ženevě bylo rozhodnuto původních 28 bodů amerického návrhu rozdělit na čtyři části.
"Obecně souhlasíme s tím, že to může být základem příštích dohod," řekl Putin. Americká strana podle něj bere do jisté míry zřetel na ruský postoj, ale záhodno je "vážně projednat konkrétní věci".
"Je nutné vše přeložit do diplomatické řeči, protože je jedna věc obecně říci, že se Rusko nechystá napadnout Evropu, což nám zní samozřejmě směšně. Nikdy se nechystalo. Ale pokud to chtějí od nás slyšet, tak dobrá, zaznamenáme to, nemáme s tím problém," řekl šéf Kremlu.
Moskva opakovaně ujišťovala, že nezaútočí na Ukrajinu, než Putin v únoru 2022 vydal rozkaz ke vpádu vojsk do sousední země a rozpoutal tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi čtvrtým rokem.
Rusku se stále říká, že by mělo ukončit válku, ale podle Putina "se ukrajinská vojska musí stáhnout z území, která drží, a pak boje ustanou". A pokud se Ukrajinci nestáhnou, Rusové svého dosáhnou bojem, varoval a tvrdil, že postup ruských vojsk na východě Ukrajiny se zrychluje.
Minulý týden média zveřejnila osmadvacetibodový plán počítající s významnými ústupky ze strany Kyjeva, který připravily Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli. V neděli pak o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako jasně proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a také evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav. Podle médií byly ponechány stranou některé citlivé body, aby o nich rozhodli na chystané schůzce přímo Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.