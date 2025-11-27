Ministři v demisi: Případné úpravy rozpočtu by mohly zvýšit výdaje na SFDI
27. 11. 2025 – 16:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud bude vláda v demisi upravovat návrh státního rozpočtu na příští rok, případné vyšší příjmy získané díky lepšímu ekonomickému růstu by měly jít hlavně do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Shodli se na tom ministři v demisi před dnešním jednáním kabinetu. Sněmovna ve středu vrátila původní návrh rozpočtu vládě k přepracování.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu řekl, že s ohledem na aktualizaci makroekonomické predikce proti srpnu, kdy současný návrh rozpočtu vznikal, by mohl státní rozpočet získat navíc daňové příjmy šest až deset miliard korun. Návrh, který Sněmovna odmítla, počítal s příjmy 2,123 bilionu korun.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) dnes řekl, že prostor pro navýšení příjmů vidí, to by podle něj umožnilo i zvýšit výdaje. "Měly by to být peníze, které by měly plynout převážně do investic, zejména do Státního fondu dopravní infrastruktury," řekl. Národní rozpočtová rada v minulosti upozornila na to, že návrh rozpočtu SFDI počítá s vyššími příjmy, než jaké jsou na výdajové straně státního rozpočtu. Rozdíl byl zhruba 37 miliard korun.
Takový krok podpořil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Nepochybně by to prospělo tomu, aby bylo možné pokračovat v tempu investic," řekl. Podle něj je především důležité, aby stát nevydával peníze na věci, které zemi neposouvaní dopředu.
Ministři ale zatím nepotvrdili, zda vláda v demisi nakonec k přepracování rozpočtu přistoupí. "Pobavíme se o tom a uvidíme," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Kupka navíc nepovažuje za vhodné, aby končící kabinet nastavoval priority budoucí vlády.
Nastupující vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila ve středu v dolní komoře vrácení rozpočtu vládě v demisi k dopracování. Podle hnutí ANO v připravované státní pokladně chybí asi 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část povinných výdajů ministerstva práce. Vláda v demisi má 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.
Původní návrh státního rozpočtu počítal s deficitem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro příští rok maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun se vztahuje výjimka, protože to jsou výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu jaderné elektrárny Dukovany.