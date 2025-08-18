Půjde o miliardy? Petr Čech se rozvádí, bude se dělit obrovský majetek
18. 8. 2025 – 8:25 | Magazín | BS
Manželství legendárního gólmana nevydrželo a teď se nejspíš bude dělit pořádný balík.
„Martina a já se smutkem oznamujeme, že se po 26 společných letech rozcházíme. Zůstáváme nejlepšími přáteli a jsme nesmírně pyšní na naše dvě krásné děti,“ napsal prakticky bez jakýchkoliv předchozích náznaků legendární fotbalový brankář Petr Čech na Instagramu.
Fanoušky tím zmátl, šokoval, překvapil, vyrazil dech... Podobnou zprávu zkrátka nikdo nečekal a pokud mělo manželství dlouhodobé problémy, dařilo se je před veřejností úplně skrývat.
Tak či tak, Petr Čech bude zase svobodný muž. S manželkou Martinou nicméně neměli uzavřenou předmanželskou smlouvu, což znamená, že se bude řešit obrovská hromada peněz.
Blesk tvrdí, že Čech vlastní například nemovitost na prestižní adrese v hrabství Surrey: „Všude bylo fajn, ale tady je to konečně podle našich představ,“ prohlásil brankář svého času o tomto domovu.
Před třinácti lety si navíc pořídil i luxusní vilu v Marbelle na pobřeží Costa del Sol za nějakých 40 milionů korun. Což ale v tu dobu byla jeho prakticky měsíční výplata, protože jeho příjem činil 465 milionů ročně.
Samozřejmě to není všechno, Čech vlastní i dům u Plzně a další.
Uvidíme, zda se avizované hluboké přátelství, ve kterém prý s Martinou zůstávají, bude vztahovat i na majetkové vyrovnání.