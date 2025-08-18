Dnes je pondělí 18. srpna 2025., Svátek má Helena
18. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Modřiny za milion: Vítězka Farmy Česko předvedla své potlučené tělo
zdroj: Profimedia.cz
Výhra samozřejmě zahřeje u srdce, zadarmo ale nebyla.

Pojďme si udělat tour mých zranění,“ hlásí na svém Instagramu Veronika Veve Přikrylová, vítězka reality show Farma Česko, odkud si krom čestného titulu farmářky roku odnesla také rovný milion korun poté, co ve vyhroceném finiši porazila oba zbývající finalisty: Vojtěcha Tichavu i Adama Raitera.

„Vyhrát Farmu Česko, o tom se mi při nástupu ani nesnilo. Beru to jako uzavřený kruh a odměnu za vše, co jsem na farmě prožila a musela zvládnout. Vždy když jsem odcházela do duelu, měla jsem pocit, že nechci přijít o dění na farmě. Chtěla jsem tam být, trpět, radovat se, učit se, pomáhat. A to se povedlo až do konce, navíc s třešničkou na dortu,“ komentovala svůj úspěch pro TV Nova.

Styl, kterým přistoupila k finále, ji provázel celou soutěží. Do všeho šla po hlavě a prakticky bez rozmyslu, což sice na jednu stranu okouzlilo svěží bezprostředností, na druhou si ale kvůli tomu odnesla řadu zranění.

Hned na začátku avizované "tour" předvádí palec v dlaze: „To jsem si sklepla kladivem, už to vypadá daleko lépe.“

Záda má spálená, ruce odřené všude možně, na těle i spáleniny od oleje a na noze jednu dost nepěknou od pece: „Asi druhý týden jsem se přiškvařila na naši pec. Bylo to dost hluboký a navíc se žádné rány moc nehojily,“ vzpomínala.

Nad kolenem má navíc celoživotní památku v podobě jizvy:  „To mám od pily, přímo tady jsou vidět zoubky čtyři,“ svěřila se.

