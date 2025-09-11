Prý je to čistá duše! Dara Rolins se konečně vyjádřila k pozdvižení kolem Nedvěda
11. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Snoubenka slavného fotbalisty se vyjádřila k nedávné smršti spekulací.
Každý, kdo věnuje alespoň trošičku zájmu a pozornosti veřejnému dění v české společnosti, musel zaznamenat hotové cunami spekulací, které se vzedmulo poté, co slavného fotbalistu Pavla Nedvěda hned dvakrát přistihli ve společnosti cizích dam, zato bez snoubenky.
Nejdřív po posezení mizel v pražské noci s neznámou blondýnkou, o nějaký čas později si zase blondýnku odváděl do bytu po oslavě narozenin.
Snoubenka Dara Rolins sice v obou případech urychleně přispěchala s vysvětlením a uklidněním, že o všem ví a jde pouze o přátelské vztahy, jenže když tvoříte jeden z nejslavnějších párů v zemi, drbům se prostě a dobře nevyhnete.
„Jsem ráda, že nebyl o svých narozkách sám! Já pracovala na Slovensku a Lola byla na Drakeovi v Miláně. Kamarádi nás naštěstí zastoupili, takže díky za důkaz, že vše proběhlo, jak mělo,“ psala Dara Blesku hned poté, co se v něm objevily fotky Nedvěda a neznámé plavovlásky.
Spoustu lidí ale podobné vysvětlení nepřesvědčilo a smršť dohadů pokračovala.
Příjemné to samozřejmě není, což dala Dara najevo ve vyjádření pro magazín Eva: „Jasně, že se mě ty věci dotýkají a jsou mi nepříjemné. Zvlášť proto, že se týkají i někoho, kdo si to absolutně nezaslouží. Já jsem vycvičená, ale Pavel je v tomto čistá duše a je mi ho líto. Je zbytečné dělat z komára somára. Je to, jako by ho vyfotili s naší pěstounkou Mirkou a dělali z toho aféru, že je po boku jiné ženy,“ kroutila hlavou.
„Vyfotili ho dvakrát, dokonce s mou, opakuji s mou dobrou a velmi blízkou kamarádkou, která nás přišla zkrátka navštívit z Karibiku, v den jeho narozenin jsem já měla vystoupení,“ pokračovala.
„Byla jsem šťastná, že má okolo sebe partičku našich blízkých kamarádů, kteří s ním mohou strávit jeho narozeninový den. Dopadlo to trochu jinak, teď to vypadá, že mezi sebou máme nějaký problém, ale nemáme. Já vím, koho mám, vím, kdo mě miluje, jak mě miluje a jak miluji já jeho. Je tam absolutní mír a důvěra,“ ujistila ještě jednou.