Když si dámy nedají říct. Slavný český herec: Vyhrožovala mi zhrzená fanynka!
11. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Sympatický herec nikdy netrpěl na nedostatek dámské pozornosti, někdy jí ale bylo až moc.
Věděli jste, že existuje iniciativa, aby se Všesokolský slet dočkal statusu nehmotného dědictví UNSECO?
Slavný herec a moderátor Jan Čenský to nejen věděl, spuštění petice dokonce přišel i podpořit.
Dává tak nějak smysl, že první otázka v rozhovoru s přítomným redaktorem magazínu eXtra.cz musela směřovat ke sportu. Však by přeci nepřišel podporovat Sokoly, kdyby k nim neměl vztah, no ne?
„Chodil jsem sem šest let na tělocvik. Můj první sport byl v Záběhlicích, gymnastika v Sokole. Pamatuji si vůni žíněnek a kozy,“ zavzpomínal herec.
„Dělali jsme závodní chůzi v Mariánských Lázních a pak jsem se dal na atletiku. Dělali jsme ji v Riegráku, kde byla škvára,“ dodal. I v dnešní době je ale prý stále aktivní: V zimě běžkuje a jezdí na prkně, v létě zase na windsurfu.
Řeč se pak stočila i k fanynkám, o jejichž přízeň neměl Čenský nouzi prakticky nikdy.
„Vtipných historek je moc, některé jsou i smutné. Jedna fanynka mi napsala: Takhle ne: buďto odepíšeš všem, anebo nikomu. Mojí kamarádce jsi odepsal, a mně ne – a pozor, já mám šest bratrů. Do dneška se naštěstí neukázali,“ smál se.
Nutno doplnit, že fanynky mají beztak smůlu, ať už jim objekt jejich touhy odepíše, nebo ne. Čenský je už dlouho spokojeně ženatý.
Manželka prý nežárlí. Nebo se tak alespoň tváří. Herec ale ví, že občas to nemohla mít úplně jednoduché: „Říká, že ne, ale já si myslím, že jo. Je velmi statečná, že to vydržela,“ uznal.
Stejné uznání ji mimochodem musel vyseknout, když nedávno absolvovala operaci kyčle: „Volno bylo bohužel i jinak pracovní, protože jsem se staral o tři kočky, psa, zahrádku a manželku. Nechala si vyměnit kyčelní kloub, aby byla rychlejší než já,“ prozradil před necelým měsícem Blesku.
„Ale je statečná, zvládá to dobře. Doufám, že v zimě už vyrazí na lyže,“ pochválil.