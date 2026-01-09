Protesty v Íránu si vyžádaly nejméně 45 obětí, prezident vyzval ke zdrženlivosti
9. 1. 2026 – 8:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR).
Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího vyjadřovali nesouhlas křikem z oken a masově demonstrovali v ulicích. Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Podle agentury Reuters celou zemi zasáhly výpadky internetu.
Protesty dnes pokračovaly napříč celou zemí. Syn bývalého šáha a zástupce opozice v exilu Pahlaví vybídl odpůrce režimu, aby svou nespokojenost projevili dnes a v pátek ve 20:00 místního času (17:30 SEČ). Podle AP lidé v různých čtvrtích Teheránu skandovali ze svých oken hesla jako "Smrt diktátorovi!" a "Smrt islamistické republice!".
Večer se v ulicích metropole i dalších měst objevily davy lidí, AP dnešní protesty označila za další eskalaci hnutí. Část významného bulváru v severozápadní části Teheránu zaplavil dav demonstrantů, které troubením podporovali i řidiči aut. Na sociálních sítích se objevily také záběry z rozsáhlých protestů například ve městě Tabríz na severu země, či Mašhad na východě.
Po výzvě íránské kurdské opozice sídlící v Iráku zahájili majitelé obchodů v íránském Kurdistánu a dalších městech stávku. Podle íránské exilové organizace na ochranu lidských práv Hengaw se sídlem v Norsku se k této výzvě připojili lidé přibližně ve 30 městech a vesnicích. Organizace publikovala snímky uzavřených obchodů v provinciích Ílám, Kermánšáh a Lúrestán.
Prezident Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. "Je třeba se vyvarovat jakéhokoli násilí nebo donucování," uvedl v prohlášení zveřejněném na svých internetových stránkách a vyzval k dialogu a k naslouchání požadavkům lidu. Reuters s odvoláním na skupinu pro monitoring internetu NetBlocks uvedl, že Teherán i zbytek země postihly bezprostředně po začátku protestů výpadky internetu, před čímž dříve Pahlaví varoval. Íránské bezpečnostní složky za 12 dnů trvání protestů zadržely přes 2270 lidí.
Protesty, které jsou největší za tři roky, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz. Demonstranti podle AFP skandují slogany jako "Toto je poslední bitva, Pahlaví se vrátí", čímž odkazují na dynastii svrženou islámskou revolucí v roce 1979. Volají také po odstoupení íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Šéf německé diplomacie Johann Wadephul spolu s mezinárodními organizacemi odsoudil nadměrné použití síly ze strany íránských úřadů proti demonstrantům. "Vyzývám představitele Íránu, aby dodržovali mezinárodní závazky," doplnil německý ministr zahraničí na síti X. Organizace Amnesty International uvedla, že íránské síly zabily demonstranty i svědky protestů. Bezpečnostní složky viní také z provádění razií v nemocnicích s cílem zatknout zraněné účastníky protestního hnutí.
K pokračujícím protestům se dnes znovu vyjádřil také americký prezident Donald Trump. "Informoval jsem je, že pokud začnou zabíjet protestující, což mají ve zvyku dělat během nepokojů, kterých mají hodně, udeříme velmi tvrdě," uvedl podle AFP v rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem.