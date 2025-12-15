Eva Burešová prožila večer jak na horské dráze: Uprostřed noci ji vyděsil zlověstný telefon, zprávám se nestačila divit
15. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbenou herečku a zpěvačku vyděsil noční telefonát. Zprávám se nestačila divit.
Populární herečka a zpěvačka Eva Burešová si prožila noc, na kterou jen tak nezapomene. Emoce totiž měla jak na houpačce a hlavně zpočátku bychom jí určitě naměřili tepovou frekvenci s třemi ciframi.
Uprostřed noci jí totiž zazvonil telefon od partnera, kuchaře Přemka Forejta. A jelikož byla hodina, kdy si opravdu nemají ve zvyku volat, v Evě samozřejmě okamžitě hrklo, protože automaticky očekávala nějakou krutou, zlou novinu.
„Upřímně, když mi ve čtvrtek v noci zvonil telefon a na něm bylo jméno Přemka, hrklo ve mně. Co se stalo? Naboural? Nestihne dorazit domů?“ svěřila se Eva na sociální síti.
Jenže stejně rychle jak se její srdce zřítilo do hlubin, tak zase vyletělo zpět k nebesům. Přemek totiž nevolal s žádnou zlou zprávou. Právě naopak. Jeho restaurace totiž právě získala nejprestižnější ocenění: Michelinskou hvězdu.
„Můžu vám říct, že jsem dlouho nezažila takovou radost a takový pocit! Jsem pyšná a extrémně hrdá na tohoto muže,“ dodala s radostí a nejspíš i velmi upřímným výdechem.
Řeč byla samozřejmě o Přemkově olomoucké restauraci Entrée. Pro něj, podnik a nakonec i celé město se jedná o vůbec první michelinské ocenění v historii, radost se proto opravdu dá pochopit.
