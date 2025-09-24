Prokšanová podala trestní oznámení na Lipavského kvůli jeho postojům ke Gaze
24. 9. 2025 – 14:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kandidátka hnutí Stačilo! do sněmovních voleb a pražská komunistka Petra Prokšanová podala trestní oznámení na ministra zahraničí Jana Lipavského, který se uchází o poslanecký mandát na volební listině Spolu, kvůli jeho postoji k řešení konfliktu na Blízkém východu.
"Ministr dlouhodobě ignoruje protesty proti jeho podpoře Izraele a jeho vyjádření k závěrům vyšetřovací komise OSN považuje za nepřijatelné popírání genocidy, která právě probíhá v Pásmu Gazy," informoval o podání mluvčí KSČM Roman Roun. Ministr k tomu na síti X uvedl, že komunisté už opět chtějí zavírat svoje oponenty do vězení. "Přijďte v pátek na moji debatu, než mě zavřou," uvedl.
"Poslední kapkou pro mne bylo, když na konstatování vyšetřovací komise OSN, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu, (Lipavský) prohlásil, že zprávu bere na vědomí, ale s jejími závěry se neztotožňuje. Jestli tohle není popírání genocidy, tak už nevím, co by bylo," vysvětlila podání Prokšanová s tím, že věří, že se Lipavský bude muset zodpovídat před soudem. Podle Rouna chce iniciativa upozornit na odpovědnost politických představitelů za jejich postoje a rozhodnutí.
Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu ve snaze zničit Palestince a premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a dnes již bývalý ministr obrany Joav Galant k ní podněcovali, uvedla v polovině září nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území. "Zprávu vyšetřovací komise beru na vědomí, byť se neztotožňuji s jejími závěry. Některé části této zprávy, vytrhávání výroků z kontextu a zejména obvinění proti prezidentu Herzogovi považuji za nepodložené a opravdu za hranou," reagoval tehdy Lipavský.
Minulost některých členů komise podle ministra narušuje důvěru v nezávislost jejích závěrů. Jakékoliv právní posouzení pak podle něj náleží mezinárodním soudům, zejména Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Zpráva podle něj přinesla také závažné poznatky o kritické humanitární situaci v Gaze, k jejímuž zlepšení Česko dlouhodobě apeluje na všechny strany konfliktu. "Ve všech jednáních zdůrazňuji potřebu ukončit válku, chránit civilisty, propustit rukojmí a odzbrojit Hamás," dodal tehdy Lipavský.